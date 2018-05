Movimento 5 Estrelas e Liga chegam a acordo para formar Governo. Mas há reservas

Os dois maiores partidos anti-sistema de Itália, o Movimento 5 Estrelas (M5S) e a Liga (ex-Liga Norte), anunciaram esta sexta-feira que chegaram a acordo para governar. O programa comum apresentado propõe impostos reduzidos, deportação de meio milhão de migrantes e fim das sanções à Rússia, entre outras medidas. Terá agora de ser aprovado pelos apoiantes dos dois partidos para ser apresentado ao Presidente, Sergio Mattarella, na segunda-feira.

“Estes foram 70 dias muito intensos”, admitiu o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi di Maio, num post de Facebook onde apresentou o programa conjunto. “No final, conseguimos alcançar o que anunciámos na campanha eleitoral”, disse.

È UN MOMENTO STORICO! VOTA IL CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO! È UN MOMENTO STORICO! LEGGI IL CONTRATTO https://goo.gl/mh6DEv E VOTA ORA SU ROUSSEAU: https://rousseau.movimento5stelle.it/Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale.Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto e ringrazio ognuno di voi per essermi stato vicino in questi mesi. E' anche grazie a voi e alla vostra tenacia se oggi siamo qui e sarà grazie a voi se cambieremo l'Italia! Posted by Luigi Di Maio on Friday, May 18, 2018

O programa, intitulado “Contrato pelo Governo da mudança’, será agora apresentado às bases dos dois partidos para ser aprovado. O 5 Estrelas conduz esta sexta-feira uma votação online, enquanto a Liga organizará uma votação por todo o país durante o dia de sábado.

As principais medidas plasmadas no documento incluem uma redução drástica de impostos, passando a Itália a ter apenas dois escalões, de 15% e 20%, aplicado tanto a cidadãos como a empresas. De acordo com o Corriere della Sera, a medida terá um custo líquido de 26 mil milhões de euros, que os dois partidos esperam compensar através de um aumento do consumo que seria estimulado pela redução de impostos.

O mesmo jornal explica que o 5 Estrelas e a Liga propõem uma série de medidas de apoio às famílias, como o IVA zero para produtos relacionados com a gravidez e com crianças. Para além disso, em termos económicos, os dois partidos propõem um rendimento mínimo básico de 780 euros para as famílias mais carenciadas e um recuo na reforma das pensões iniciada em 2011. E, noutra frente, o programa prevê a deportação de 500 mil migrantes que se encontram atualmente em solo italiano — uma medida que não espanta tendo em conta a posição fortemente anti-imigração da Liga.

Ao contrário do que acontecia numa primeira versão do documento que foi divulgada, este acordo final tem menos críticas à União Europeia (UE). Já não se pede um regresso à Europa “pré-Maastricht” que, explica o Financial Times, foi interpretado por alguns como um desafio às regras fiscais aplicadas após esse tratado. Agora, os dois partidos pedem só um regresso às “origens” da UE: “Acreditamos que é necessário rever a estrutura da governação económica europeia que é assimétrica, baseada no domínio do mercado em vez de se concentrar nas suas dimensões económicas e sociais mais amplas.”

Está por isso afastada, pelo menos para já, qualquer tentativa de abandonar a zona Euro. Mas isso não significa que os dois partidos anti-sistema não naveguem contra a corrente dominante noutras matérias: o programa conjunto propõe o fim das sanções europeias a Moscovo, por exemplo.

Juros da dívida italiana sobem

A UE reagiu às primeiras notícias sobre um possível acordo ainda na quinta-feira, pela voz do vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, que avisou que o Governo italiano deve manter-se fiel à disciplina fiscal europeia e ao desígnio de redução da dívida. “Esta é a nossa mensagem para o novo Governo. É importante manter o rumo”, disse Dombrovskis.

A reação dos mercados ao programa da Liga e do 5 Estrelas não foi a melhor. Os juros da dívida italiana a 10 anos subiram para 2,2%, o valor mais alto desde outubro. Recorde-se que Itália tem a segunda maior dívida da Europa, ficando apenas atrás da Grécia, que corresponde a 132% do PIB.

A nível interno, uma das principais críticas ao novo programa veio da primeira ministra negra do país, Cécile Kyenge. “É muito difícil para mim ver um partido que aceita que é racista a gerir a lei, que é suposto proteger toda a comunidade”, disse Kyenge referindo-se à Liga. A ex-ministra da Integração — e atualmente eurodeputada — ficou conhecida por uma proposta de lei para atribuir a nacionalidade a cerca de 800 mil menores de idade, filhos de imigrantes, que não foi aprovada. A sua ação valeu-lhe fortes críticas e ataques racistas como o do senador Roberto Calderoli, ex-ministro de Silvio Berlusconi, que a comparou a um orangotango.

As negociações para formar um Governo italiano duram desde 4 de março, dia de eleições legislativas. Os resultados dessa votação não deram uma maioria clara a nenhum partido, razão pela qual o 5 Estrelas e a Liga estiveram em negociações desde então. Oficialmente, os dois partidos não chegaram ainda a acordo sobre quem será o primeiro-ministro.

Continuar a ler