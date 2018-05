O condutor (bêbado) desta pick-up é um “habilidoso”

Numa movimentada via rápida no Wisconsin, a Interstate 43, o condutor de uma Ford Super Dutty decidiu que a forma mais rápida de evoluir através do trânsito era circular com a pesada pick-up em apenas duas rodas. O “malabarista” estava bêbado, o que, segundo a polícia local, deverá ter contribuído para dar asas à sua veia mais acrobática.

Rezam os testemunhos que, depois de perder o controlo da Ford, o homem embateu com alguma violência no separador central. Mas se o betão é duro, a pick-up provou não o ser menos, pois não só aguentou o impacto sem mazelas, como tentou prosseguir viagem por cima do muro de betão, obviamente em duas rodas, tipo cascadeur.

Incrédulo com a sua capacidade de conduzir naquelas difíceis condições, o condutor achou por bem – ou o álcool no seu lugar – não travar, desacelerar ou até mesmo guinar à direita de imediato, o que faria a Ford voltar a colocar as quatro rodas na estrada. Como a proeza lhe estava correr de feição, continuou a acelerar e a derrubar postes de iluminação pelo caminho.

Depois de “aviar” uns postes, o condutor regressou ao asfalto, mas em má hora, pois a polícia interveio e, em vez de aplaudir o seu desempenho, obrigou-o a fazer um teste de alcoolemia. Escusado será dizer o resultado… Como nos EUA estas habilidades saem caras, o condutor foi convidado a curtir a bebedeira na esquadra, onde passou o resto de sexta-feira e todo o fim-de-semana, já que ficou com um encontro com o juiz agendado para a passada segunda-feira. Aí, tomou conhecimento dos seis carros que ficaram danificados pelos dois postes que deitou abaixo, bem como dos 90 minutos que foram necessários para limpar a I-43 e colocá-la de novo transitável.

Veja aqui como tudo aconteceu, num vídeo da CBS:

