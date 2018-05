Produção do Model 3 tem (finalmente) boas notícias

A Tesla falhou por completo a produção do Model 3, curiosamente o seu modelo mais importante, que pode conduzir a marca ao sucesso ou à falência, consoante cumpra ou fique muito abaixo dos objectivos. Depois de conseguir (sem problemas) produzir cerca de 100.000 unidades por ano dos seus Model S e Model X, maiores e mais caros, o fabricante americano de carros eléctricos decidiu apostar num modelo mais pequeno e barato, de que quer produzir anualmente 500.000 unidades.

Para isso, comprometeu-se a fabricar 10.000 Model 3 por semana, em final de 2018, e 5.000 em Dezembro de 2017, objectivo que depois foi alterado para 2.500 unidades em Março de 2018 e as 5.000 em Junho. Isto representa um atraso de seis meses, aborrecido e dispendioso. Mas está longe de ser a primeira vez que acontece na indústria automóvel, especialmente num fabricante sem grande experiência e que decidiu quintuplicar o seu volume de vendas.

Depois de algumas alterações, na linha de produção e não só – que motivaram mesmo a paragem da mesma durante quase uma semana, para instalação de novos robots vindos da Alemanha, construídos por uma empresa pertença da própria Tesla – eis que a situação parece finalmente entrar nos eixos.

Analisados os valores dos VIN (número de identificação do veículo) emitidos para a Tesla, especificamente os relativos aos Model 3, o volume já vai acima das 40.000 unidades. A 7 de Maio a Tesla requereu mais cerca de 5.000 VIN, para depois, a 11 de Maio, terem sido solicitados mais 3.661 números de VIN, o que atira para 42.942 a quantidade de Model 3 fabricados.

Depois destas mais de 8.000 unidades do seu modelo mais acessível, se bem que em condições especiais, a Tesla parece finalmente em condições para cumprir as 5.000 Model 3 por semana em fim de Junho, sendo que Elon Musk já elevou a fasquia, ao anunciar o objectivo de 6.000 no sexto mês do ano.

Depois de ter apenas 30.000 VIN pedidos há cerca de um mês atrás, a produção do Model 3, em Fremont, na Califórnia, e na Gigafactory, no Nevada, parece estar no rumo certo, com uma produção mensal em final de Maio que especialistas estimam na casa das 4.000 unidades por semana.

