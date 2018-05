“Provavelmente”, os 20 anos dos Silence 4 serão celebrados com concertos

Este ano, assinalam-se duas décadas desde que a banda leiriense Silence 4 editou o seu primeiro álbum, Silence Becomes It. Em entrevista ao Observador a propósito do lançamento do seu próximo álbum a solo, Radio Gemini, que poderá ler na próxima semana, David Fonseca confirmou a possibilidade das comemorações da data incluírem concertos.

“Este disco [Radio Gemini, o seu sétimo a solo] já é parte dessa comemoração. Era incapaz de fazer uma celebração de 20 anos de carreira e celebrar só o passado. Não sou bem essa pessoa”, apontou o músico, que fez parte do quarteto que anunciou o fim em 2001 e que nesse primeiro disco, Silence Becomes It, registou alguns dos grandes êxitos da música portuguesa dos anos 1990, como “Borrow”, “Angel Song”, “My Friends”, “Cry” e “A (Very) Little Respect”.

O músico desvendou parte dos planos para as comemorações dos 20 anos do álbum (que coincidem com os seus 20 anos de carreira musical): “Lá para o final do ano planeio uma festa diferente e com um intuito mesmo de celebração, de olhar para trás. Vai ser um ano de celebração. Começa com este disco e lá mais para o final faremos uma coisa mais consensual do ponto de vista da celebração.” Essa celebração envolverá concertos? “Provavelmente.”

