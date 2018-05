Seis estreantes na convocatória de Rui Jorge para particular dos sub-21 com Itália

O selecionador português de futebol sub-21 anunciou esta sexta-feira uma lista de 23 convocados para o particular de dia 25 de maio com a Itália, no Estoril, com seis jogadores sem internacionalizações naquele escalão.

Entre os 23 atletas chamados para o jogo, marcado para as 17h30 de dia 25 no Estádio António Coimbra da Mota, estão os estreantes Diogo Leite (FC Porto), João Queirós (Colónia, Alemanha), Bruno Jordão (Lazio, Itália), Bruno Costa (FC Porto), João Filipe (Benfica) e André Vidigal (Fortuna Sittard, Holanda).

O jogo com a congénere italiana serve de preparação para a próxima jornada dupla do grupo 8 de qualificação para o Euro2019, que será disputado em Itália e São Marino, com jogos em casa com a Roménia, em 07 de setembro, e fora com o País de Gales, no dia 11 do mesmo mês.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Joel Pereira (Manchester United/Ing), João Virgínia (Arsenal/Ing) e Diogo Costa (FC Porto).

Defesas: Fernando Fonseca (Estoril Praia), Diogo Leite (FC Porto), João Queirós (Colónia/Ale), Jorge Fernandes (Tondela), Francisco Ferreira (Benfica), Yuri Ribeiro (Rio Ave) e Pedro Amaral (Benfica).

Médios: Stephen Eustáquio (Desportivo de Chaves), Pedro Rodrigues (Estoril Praia), Bruno Jordão (Lazio/Ita), Bruno Xadas (Sporting de Braga) André Horta (Sporting de Braga), Bruno Costa (FC Porto), João Félix (Benfica) e João Filipe (Benfica).

Avançados: Gil Dias (Fiorentina/Ita), Diogo Gonçalves (Benfica), Heriberto Tavares (Benfica), André Vidigal (Fortuna Sittard/Hol) e Diogo Jota (Wolverhampton/Ing).

