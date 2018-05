Seleção. Quem é quem?

Rui Patrício

Idade: 30 anos

Altura: 1,90 metros

Peso: 84 kg

Posição: Guarda-redes

Clube: Sporting

Internacionalizações: 68

Golos: 0

Quando Rui Patrício resolveu ser futebolista, com 11 anos, não foi para ser guarda-redes como é hoje. Rui era avançado (como canhoto que é, mais descaído sobre o flanco) no Sport Clube Leiria e Marrazes, o clube “da terra”, o mesmo onde o pai e os tios, seis “Patrícios” ao todo, também foram futebolistas. Certo dia, e depois de o guarda-redes titular do Marrazes ter amuado num treino e deixado o clube, o treinador olhou em volta e chamou o tal matulão: “Vais tu à baliza!” Depois de disputar um torneiro em Pataias, Alcobaça, Patrício teve escrito sobre si um relatório. E esse relatório chegou às mãos de Aurélio Pereira, o homem-forte do recrutamento do Sporting, o mesmo que descobriu Futre, Simão, Quaresma ou Ronaldo. Não teve dúvidas quando leu o que o olheiro escreveu: “O Rui é para contratar”. Já. Mas não foi logo, logo. E não foi porque a família Patrício era toda benfiquista dos sete costados. Não queriam ver o filho no clube rival. Valeu ao Sporting que Paulo Silva, o treinador de Patrício no Marrazes, convenceu a família a deixá-lo pelo menos treinar em Alcochete e depois logo decidiriam se assinava pelo Sporting ou não. Ao fim de um ano, e quando por fim o Benfica se interessou por Patrício, já este tinha colocado preto no branco a sua vontade de ser “leão”. Estávamos no ano 2000 e o guarda-redes custou 1500 euros ao Sporting.

Anthony Lopes

Idade: 27 anos

Altura: 1,84 metros

Peso: 78 kg

Posição: Guarda-redes

Clube: Lyon

Internacionalizações: 6

Golos: 0

Anthony Lopes nasceu em França, filho de emigrantes portugueses, e nunca chegou a jogar pela seleção gaulesa. O guarda-redes optou por jogar pela seleção portuguesa ainda nos sub-17. “Foi uma decisão fácil porque queria jogar pelo meu país. Nasci em França, mas sou português. Foi uma decisão do coração”, disse por altura do Euro 2016. No Lyon ganhou a alcunha de “gato”, devido à agilidade entre os postes e às defesas acrobáticas. Além das seis internacionalizações na equipa principal, Anthony Lopes disputou ainda 36 partidas pelas seleções jovens.

Beto

Idade: 36 anos

Altura: 1,79 metros

Peso: 73 kg

Posição: Guarda-redes

Clube: Goztepe

Internacionalizações: 13

Golos: 0

Nasceu e cresceu em Loures. Iniciou o percurso futebolístico no Ponte de Frielas e, se não tivesse sido jogador de futebol, provavelmente teria feito parte do GOE, o Grupo de Operações Especiais da PSP. O pai, que foi GOE, morreu no dia em que Beto assinou pelo Leixões. Católico, tem uma cruz de Cristo tatuada nas costas, outra na coxa direita e uma Virgem Maria no braço esquerdo. Fez parte da formação do Sporting e é amigo de Cristiano Ronaldo e Quaresma desde os tempos da Academia. Falhou o Euro 2016 devido a uma rutura no ligamento interno do joelho.

Cédric Soares

Idade: 26 anos

Altura: 1,72 metros

Peso: 67 kg

Posição: Defesa

Clube: Southampton

Internacionalizações: 26

Golos: 1

É filho de emigrantes e nasceu na Alemanha, em Singen. Jogou pela primeira vez por Portugal na seleção de sub-20, aquela que foi à final do Mundial da Colômbia em 2011 e perdeu com o Brasil. Uma vez Eder disse que Cédric era o jogador mais vaidoso da seleção e numa entrevista ao Maisfutebol, o defesa direito confirmou-o: “Demoro um pouco mais do que os outros. Tenho sempre uns minutos extra”.

Ricardo Pereira

Idade: 24 anos

Altura: 1,75 metros

Peso: 65 kg

Posição: Defesa

Clube: FC Porto

Internacionalizações: 3

Golos: 0

Ricardo corre quilómetros e quilómetros. E correu-os em muitos sítios. Na formação, no Sporting, era avançado, como avançado seria ao trocar Alcochete pela Figueira da Foz e Naval, e depois a Naval por Guimarães, ainda júnior. O Futebol Clube do Porto contratou-o na “Cidade Berço”. E emprestou-o ao Nice. Duas temporadas. Ricardo recuaria, para lateral à direita, à esquerda também, e tornar-se-ia provavelmente o melhor da posição no campeonato francês. Regressado à Invicta, conquistou o lugar a Maxi e pode bem conquistá-lo a Cédric na Seleção.

Pepe

Idade: 35 anos

Altura: 1,87 metros

Peso: 76 kg

Posição: Defesa

Clube: Besiktas

Internacionalizações: 92

Golos: 5

Nasceu no Brasil e veio para Portugal com 18 anos, para representar o Marítimo. A estreia como profissional aconteceu na época 2001/2002, contra o Boavista. Na época seguinte esteve à experiência no Sporting, mas a transferência acabou por não acontecer. A chegada a um ‘grande’ deu-se em 2004, quando foi contratado pelo FC Porto. O ano de de 2007 ficou marcado por duas coisas: a chegada ao Real Madrid e a estreia pela seleção, no dia 21 de novembro. Nesse jogo, contra a Finlândia, Pepe ainda marcou um golo… mas foi anulado. Numa entrevista à revista da FPF, revelou que uma vez jogou a ponta de lança: “Com o Byshovets, no Marítimo contra o Sporting de Braga. O jogo todo! E marquei o golo! Não ganhávamos há muitos jogos fora de casa e ele não sabia mais o que fazer e pensou: «Vou meter o miúdo lá na frente. Porque uma coisa ele tem: trabalho. Ele vai correr, vai dar trabalho aos centrais do Braga.»”. Se não fosse futebolista teria sido taxista. A revelação foi feita pelo pai numa entrevista ao Globoesporte, em 2017.

José Fonte

Idade: 34 anos

Altura: 1,87 metros

Peso: 79 kg

Posição: Defesa

Clube: Dalian Yifang

Internacionalizações: 28

Golos: 0

O irmão mais novo, Rui Fonte, jogou no Sporting de Braga e está atualmente no Fulham. O pai, Artur Fonte, também foi jogador de futebol e alinhou pelo Vitória de Setúbal, Belenenses e Penafiel na década de 80. Em 2014, foi agredido pelo ex-Dani Osvaldo durante um treino do Southampton. Conhece Cristiano Ronaldo desde os 13 anos, quando faziam competições de flexões no balneário da Academia do Sporting.

Bruno Alves

Idade: 36 anos

Altura: 1,89 metros

Peso: 83 kg

Posição: Defesa

Clube: Rangers

Internacionalizações: 95

Golos: 11

Natural da Póvoa de Varzim, é lá que ainda gosta de fazer umas partidas de futevolei. Começou no clube da terra e chegou ao FC porto em 1999, com 17 anos. Depois de empréstimos a Farense, Vitória de Guimarães e AEK, assumiu-se na equipa dos dragões e em 2010 foi para o Zenit, da Rússia. Em 2010 ajudou a popularizar a música “Rebolation”, depois de aparecer a dançar com a filha num programa da SIC.

Rúben Dias

Idade: 21 anos

Altura: 1,87 metros

Peso: 83 kg

Posição: Defesa

Clube: Benfica

Internacionalizações: 0

Golos: 0

Foi uma semana e tanto para Rúben esta que antecedeu a sua convocatória– é capitão das Quinas desde as camadas jovens mas ainda não se estreou nos AA, razão pela qual é a maior surpresa de Fernando Santos. O central benfiquista recebe 75 mil euros anuais na Luz. Se fizesse 20 jogos na presente temporada, receberia um prémio de 100 mil. Depois da agressão (e respetivo castigo) a Gelson no dérbi contra o Sporting, Rúben ficar-se-ia pelos 19 jogos. Mas acabaria despenalizado, jogou contra o Moreirense, e ficou a conta bancária mais recheada.

Raphaël Guerreiro

Idade: 24 anos

Altura: 1,70 metros

Peso: 64 kg

Posição: Defesa

Clube: Borussia Dortmund

Internacionalizações: 21

Golos: 2

Nasceu em França, filho de pai português e de mãe francesa. Raphael é benfiquista, tal como o pai. Os dois irmão dividem-se por Sporting e FC Porto. Percebe português mas tem dificuldades a falar. Quando era miúdo foi para a Academia de futebol Clairefontaine, em Paris. Depois o Caen foi buscá-lo e esteve lá seis anos. Dali seguiu para o Lorient, onde deu nas vistas e foi chamado pela primeira vez por Fernando Santos. A estreia pela seleção principal foi de sonho. No dia 18 de novembro de 2014, Portugal e Argentina encontraram-se em Old Trafford. Raphael Guerreiro começou no banco mas entrou aos 51 minutos. Tudo apontava para um empate mas aos 90′ o defesa esquerdo apareceu dentro da área e cabeceou para a vitória. Está há duas épocas no Borussia Dortmund e além das 21 internacionalizações pela seleção A, tem ainda 13 pelos sub-21.

Mário Rui

Idade: 26 anos

Altura: 1,70 metros

Peso: 62 kg

Posição: Defesa

Clube: Nápoles

Internacionalizações: 1

Golos: 0

Fez parte da formação de Sporting e Benfica e saiu de Alcochete por mau comportamento. Nos infantis verde e brancos, era o melhor amigo de Cédric Soares. Joga em Itália há sete anos e já pode pedir cidadania italiana. Não tem carta de condução.

William Carvalho

Idade: 26 anos

Altura: 1,87 metros

Peso: 80 kg

Posição: Médio

Clube: Sporting

Internacionalizações: 40

Golos: 2

William com 14 anos já jogava nos juvenis. Isto no Mira Sintra. Certo dia, e quando o Sporting lá foi de visita, deu nas vistas, acabou por marcar dois golos, e o Sporting nem pensa duas vezes: é para contratar e depressa. Nessa mesma tarde, estava William no autocarro, a regressar a casa, Aurélio Pereira, o homem-forte do scouting do Sporting, ligaria. E reúne-se na tarde seguinte com o pai do jogador. O Benfica também o queria. Aurélio Pereira explicaria ao Observador como convenceu o médio a assinar contrato: “Como é que o convenci? Liguei para o Nani e pedi-lhe que apadrinhasse o William na Academia. O William ficou eufórico e aceitou logo. O Sporting só consegue encontrar estes miúdos, antecipar-se à concorrência, porque está atento e trabalha depressa e com seriedade”.

Adrien Silva

Idade: 29 anos

Altura: 1,75 metros

Peso: 67 kg

Posição: Médio

Clube: Leicester

Internacionalizações: 21

Golos: 1

Adrien nasceu em Bordéus. E mudar-se-ia ainda criança para Arcos de Valdevez. Quando fez 12 anos, e depois de observado por olheiros do Sporting no clube da terra, a Associação Recreativa e Cultural de Paçô, mudar-se-ia para Alcochete — isto no ano em que a Academia foi inaugurada. Em 2004, era Adrien juvenil, Mourinho chega ao Chelsea e recruta nas camadas jovens leoninas. Consegue Ricardo Fernandes. Consegue Fábio Ferreira. E quase consegue também a joia da coroa: Adrien. A transferência falhou. E Aurélio Pereira explicaria ao Observador a recusa de Adrien em abandonar o clube: “Quando o Mourinho foi para o Chelsea, o Chelsea era um clube que estava ‘na moda’, digamos assim. Mas também era um clube muito arrogante, muito mal conduzido na formação, e que levava miúdos para treinar a Londres sem a autorização. E ofereciam-lhes rios de dinheiros para os aliciar. O Ricardo e o Fábio decidiram aceitar. O Adrien, não. Sentei-me com ele e com o pai na altura, conversámos e convenci-os a que o Adrien continuasse no Sporting. E pelos vistos, quer o Sporting, quer o Adrien, todos acertámos em cheio. Onde é que estão o Ricardo e o Fábio hoje? E onde é que está o Adrien?”

João Moutinho

Idade: 31 anos

Altura: 1,70 metros

Peso: 64 kg

Posição: Médio

Clube: Mónaco

Internacionalizações: 107

Golos: 7

“Anda bater, anda bater. Anda. Tu bates bem!. Se perdermos que se f***, anda. Personalidade. Vai, personalidade! Tu bates bem. Seja o que Deus quiser”. A frase é de Cristiano Ronaldo e deve haver poucas pessoas que não se lembrem dela. O jogo dos quartos-de-final do Euro 2016 contra a Polónia tinha acabado com um empate 1-1. A partida foi para penáltis e Moutinho parecia receoso, um pouco acanhado. O capitão da seleção falou com ele e convenceu-o a bater. Na 3.ª grande penalidade para Portugal, o número oito avançou, atirou para o lado esquerdo… e marcou. Nasceu em Portimão, em 1986. Começou a jogar no Portimonense e, depois disso, só vestiu a camisola de mais três clubes: Sporting, FC Porto e Mónaco. Gosta de jogar ténis e até tem jeito. É raro ouvir o nome de João Moutinho associado a lesões musculares. O segredo? Muita disciplina e crioterapia — os famosos banhos de gelo são mas conhecidos agora, mas Moutinho já os faz desde 2008.

Manuel Fernandes

Idade: 32 anos

Altura: 1,75 metros

Peso: 65 kg

Posição: Médio

Clube: Lokomotiv

Internacionalizações: 12

Golos: 3

Decidiu começar a jogar à bola devido ao jogo de computador Kick Off, que diz ser a primeira memória que tem do futebol. Apesar da ideia generalizada de que começou a carreira no Benfica, foi no Sporting que deu os primeiros pontapés na bola, aos 7 anos: não ficou porque os leões já tinham dois estrangeiros. José Antonio Camacho deu-lhe a alcunha de “Manuelélé”. Aprendeu a falar russo rapidamente e diz que na Rússia olham para ele como se fosse “um unicórnio”, por ser um africano a falar a língua local.

João Mário

Idade: 25 anos

Altura: 1,79 metros

Peso: 73 kg

Posição: Médio

Clube: West Ham

Internacionalizações: 33

Golos: 1

Wilson Eduardo, o irmão, jogava no Futebol Clube do Porto e trocou-o pelo Sporting. João Mário, mais novo, veio no “pacote” de Wilson. “Sendo na altura mais novo do que o Wilson, também era muito bom. Eles vieram para o Sporting trazidos pelo pai. Sentou-se comigo, disse-me que a mãe deles viria viver para Lisboa e queria que eles jogassem no Sporting. Nós já os conhecíamos, dos torneios na Pontinha e assim, e não tivemos dúvidas em contratá-los. O João Mário era muito bolachudo quando chegou. Ele nos infantis era central. Depois passou para seis, oito, dez. Quando se é assim tão bom, joga-se em qualquer lugar”, explicaria ao Observador Aurélio Pereira.

Bruno Fernandes

Idade: 23 anos

Altura: 1,83 metros

Peso: 64 kg

Posição: Médio

Clube: Sporting

Internacionalizações: 4

Golos: 0

A história começa assim: em Itália, começou a escrever-se que, antes dos jogos grandes, Bruno Fernandes dormia mal. Ficava ali a moer e remoer sobre o que devia fazer, como devia fazer, quando devia fazer. O porquê das coisas se fazerem, isso ele sabe desde miúdo, quando despertou a atenção de emissários italianos quando jogava no Boavista e rumou ao Novara. Afinal não é bem assim. “Não durmo mal, sonho é muito, principalmente com futebol. A minha prioridade também se revela aí, sou muito focado”, explicou em entrevista ao jornal do Sporting. Nascido na Maia, o internacional Sub-21 começou a jogar no Infesta, de onde se transferiu para o Boavista. Ia alternando os axadrezados com o Pasteleira, mas estava no Bessa quando acabou por transferir-se para Itália em 2012 um pouco do nada, como o próprio admite. Dos tempos em que andava por cá, as pessoas mais próximas recordam o miúdo irreverente (era terrível na hora de andar a reclamar), humilde, educado, que chegou a jogar a central (o que odiava) mas que quando se chegou à frente tinha o defeito de fintar toda a gente e a seguir falhar.

Bernardo Silva

Idade: 23 anos

Altura: 1,71 metros

Peso: 65 kg

Posição: Extremo

Clube: Manchester City

Internacionalizações: 22

Golos: 2

O futebol de formação pode ser injusto. Até uma certa idade, a capacidade física acaba por ter mais importância do que o talento individual. E Bernardo Silva é um bom exemplo disso. O Messizinho do Seixal, como uma vez lhe chamou Chalana, só começou a ganhar espaço e titularidade nos juniores. Até lá, sempre fora uma das segundas opções dos treinadores. O mesmo aconteceu nas seleções jovens: Bernardo Silva só foi convocado pela primeira vez no escalão de sub-19. É benfiquista ferrenho e até tem o lema do clube — ‘E pluribus unum’ — tatuado no braço. Gosta de ouvir jazz, cresceu em Telheiras, estudou no Colégio Valsassina e chegou a frequentar a Faculdade de Letras no curso de Estudos Europeus. Quando esteve no Mónaco tornou-se um ídolo para os adeptos e ganhou a alcunha de Principezinho. Já perdeu as chaves de casa a festejar um golo do Benfica e revelou uma vez que tem saudades da sopa da avó. Fez 53 jogos jogos pelo Manchester City durante a época que agora termina.

Ricardo Quaresma

Idade: 34 anos

Altura: 1,75 metros

Peso: 67 kg

Posição: Extremo

Clube: Besiktas

Internacionalizações: 74

Golos: 9

Ajuda regularmente o IPO do Porto, depois de vários casos de cancro na família. Quando era adolescente, ofereceram-lhe dois pares de chuteiras: umas Nike e umas Gol. Escolheu as segundas porque queria marcar muitos golos com elas. Costuma dizer que o irmão, embora nunca tenha jogado profissionalmente, era melhor jogador do que ele. Mantém o mesmo ídolo desde criança – Luís Figo.

Gelson Martins

Idade: 23 anos

Altura: 1,73 metros

Peso: 63 kg

Posição: Extremo

Clube: Sporting

Internacionalizações: 17

Golos: 0

Custou mil euros e algumas bolas. O Benfica queria-o e observava-o há muito, tinha a vantagem de o miúdo ser benfiquista dos quatro costados. Mas Aurélio Pereira deu a benção, o Sporting (que sempre teve boas relações com o histórico “Fofó”; Rúben Semedo também foi lá “pescado” em tenra idade) avançou para a contratação e há seis anos (com a época 2010/11 a meio) o lingrinhas e “desavergonhado” (fora de campo era tímido, mas dentro dele driblava o mais matulão dos matulões) Gelson chegava a Alcochete e aos juvenis do Sporting. Logo chegaria também à Seleção e cedo se auguraria que Alvalade teria outro extremo da linhagem de Figo, Quaresma ou Ronaldo. Mas podia não ter tido. É que, no derradeiro ano de Gelson na formação, o treinador dos juniores, José Lima, à falta de melhor opção para o lugar, resolveu colocar Gelson a lateral direito. E assim foi a maior parte da época. Ascenderia depois ao Sporting B, onde João de Deus o devolveria à posição onde é melhor. A época correu-lhe bem, Jesus chegou a Alvalade no Verão seguinte (no ano anterior Marco Silva também lhe havia concedido alguns minutos), testou-o na pré-epoca e não voltaria Gelson a sair do onze.

Gonçalo Guedes

Idade: 21 anos

Altura: 1,79 metros

Peso: 72 kg

Posição: Avançado

Clube: Valência

Internacionalizações: 7

Golos: 1

Entre Guedes e Marco Asensio, do Real, um deles é o melhor jovem na La Liga. É a imprensa espanhola, tantas vezes avessa ao que é de cá mas rendida ao português, quem o escreve volta e meia. O segundo é uma certeza. Guedes, depois de uma primeira metade de temporada no PSG aquém dos 30 milhões de euros que os franceses pagaram ao Benfica, com a chegada de Neymar e Kylian Mbappé perdeu espaço e acabou emprestado ao clube espanhol, tendo com Marcelino Toral “explodido”. Em entrevista recente, o avançado garante que o melhor ainda está para chegar: “Não sinto que esteja a mostrar tudo o que tenho, mas sinto que estou a mostrar, se calhar, mais valor do que aquele que me deram. As coisas estão a sair bem, estou contente, mas na minha cabeça tenho bem presente que quero mostrar muito mais a toda a gente”. Que mostre. O Mundial espera-o.

Cristiano Ronaldo

Idade: 33 anos

Altura: 1,89 metros

Peso: 85 kg

Posição: Avançado

Clube: Real Madrid

Internacionalizações: 149

Golos: 81

O que é que se pode dizer mais sobre Cristiano Ronaldo? Talvez não muito mais do que aquilo que já se sabe. É o jogador com mais internacionalizações e golos pela seleção nacional. Se aos jogos pela equipa principal juntarmos as partidas pelas seleções jovens, Ronaldo já vestiu a camisola de Portugal por 183 vezes e marcou 99 golos. A ida para a Academia de Alcochete aos 11 anos foi o início do sonho — antes tinha ainda passado por Andorinha e Nacional. Depois um senhor chamado Alex Fergunson levou-o para Manchester, onde ainda é um ídolo para os adeptos do United. A ida para Madrid em 2009 teve direito a uma apresentação com estádio cheio. É lá que tem batido recorde atrás e recorde, tal como ser o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões (123 golos), ser o melhor marcador numa só edição da prova (17 golos na época 2013/2014) e ser o melhor marcador durante a fase de grupos numa só edição (11 golos, em 2015/2016). A tudo isto ainda se juntam as cinco distinções para melhor jogador do mundo, quatro Botas de Ouro e três prémios de melhor jogador da Europa, atribuído pela UEFA. Este ano começou a época de forma discreta, mas reapareceu na ponta final para fazer a diferença — aquele golo contra a Juventus! — e todos esperamos voltar a ver o capitão levantar uma taça em meados de julho.

André Silva

Idade: 22 anos

Altura: 1,84 metros

Peso: 78 kg

Posição: Avançado

Clube: AC Milan

Internacionalizações: 20

Golos: 11

Já contou que começou a jogar futebol porque era egoísta e os pais quiseram colocá-lo num desporto coletivo. É descrito habitualmente como obcecado por melhorar e conhecido por ficar longas horas a treinar depois dos colegas recolherem ao balneário. Custou mil euros ao FC Porto quando jogava no Salgueiros. Quando era pequeno, queria ser um ranger.

