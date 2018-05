Tem vergonha de pedir amostras? Eis porque não precisa de ter

Basta fazer uma pesquisa rápida pelo Google para ver um sem fim de sites que ensinam como pedir amostras de tudo e mais alguma coisa e, assim, poupar dinheiro. Talvez seja por isso que, afinal, as portuguesas acabem por ter vergonha de pedir uma amostra quando querem experimentar um produto. Ninguém quer passar por “pedinchona” e ouvir um não disfarçado de um “já não temos mais para oferecer”.

A maioria das marcas e lojas têm amostras e todo o prazer de as dar. Mas tem de pedir. Sem vergonha. E sem gaguejar – como se testar um produto que tenciona comprar fosse um pecado capital. Um bom exemplo é o das lojas Rituals. Todos os meses existem amostras com produtos diferentes para os clientes conhecerem. Só este ano, a marca vai distribuir mais de 270 mil amostras nas lojas portuguesas. Então, acha que é preciso ter vergonha quando a loja valoriza mesmo esta estratégia?

Na verdade, as mulheres deveriam sempre experimentar um cosmético ou maquilhagem antes de comprar (principalmente os mais caros) para ver se é mesmo isso que querem, se a sua pele ou cabelo se dá bem com o produto ou se a cor (no caso da maquilhagem) é mesmo aquilo que procuram.

E não está a ser “pedinchona” por o fazer. É muito pior comprar, a sua pele ter uma reação adversa e ficar com uma embalagem praticamente cheia e que não pode devolver.

Algumas dicas sobre as amostras

Ao invés de andar na loja a ver o que existe “de graça” para dar, vá direta ao assunto. Peça especificamente os produtos que quer experimentar e, no caso de novidades, as que quer conhecer. É verdade que muitas lojas e farmácias dão amostras quando uma cliente faz compras de valor elevado, mas (se tiverem) também as dão a quem pede.

Nas compras online, muitas lojas oferecem amostras com a encomenda e que pode mesmo selecionar no acto da compra como a Look Fantástic, a Skin, a Feel Unique, a Beauty Bay, entre outras.

Nas marcas de venda por catálogo, é também fácil pedir amostras porque as revendedoras têm muitas para dar às clientes. É até uma forma de as seduzir para fazerem compras. Assim, em marcas como O Boticário, Oriflame, Avon ou Yves Rocher, pode pedir à revendedora as amostras do que quer experimentar e ela certamente terá para lhe dar.

Com as novidades, os sites das marcas têm muitas vezes a opção disponível para poder pedir amostras, dado que querem divulgar o produto novo e conquistar as clientes. É uma questão de ir estando atenta aos sites das marcas que mais gosta para ver o que estão a comunicar. Mas há muitas marcas que vendem online e que, com uma encomenda, dão ofertas de amostras para poder conhecer outros produtos. É o caso da Caudalie, Kiehl’s, SVR e Lush.

Na fotogaleria, reunimos uma série de marcas e lojas com uma política de amostras excecional e onde pode pedir sem vergonhas. Lembre-se que o interesse das lojas é vender e dar amostras é uma forma de conquistar e de criar uma relação com os clientes.

