Vendas crescem na Europa e mais ainda em Portugal

O mercado europeu, após um mês de Março menos bom (caiu 6,5%), em matéria de vendas de carros novos, voltou a crescer de forma evidente em Abril. De acordo com os dados libertados pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), foram vendidas mais 9,6% de unidades do que no mesmo período de 2017.

Os principais mercados viram o seu volume de vendas aumentar, com Itália a crescer 6,5%, Alemanha 8%, França 9%, Reino Unido 10,4% e Espanha 12,3%, sendo que Portugal incrementou o volume de transacções bem acima da média do mercado, ao comercializar 21.430 veículos, mais 13,8% do que em Abril de 2017.

No acumulado de 2018, a União Europeia já registou 5.478.442 carros novos, mais 2,7% do que primeiros quatro meses do ano passado, sendo que Portugal, com 84.659, cresce 7,6%. Mais uma vez, acima da média europeia, alinhando pelos países de menores dimensões e os mais castigados pela crise de 2009.

Analisando as vendas por marcas, Abril voltou a colocar a Volkswagen na liderança do mercado europeu, com o fabricante alemão a transaccionar 158.228 unidades, uma subida notável de 19,6% face ao mesmo período de 2017. A Renault é o 2º no ranking das vendas no quarto mês do ano, com 94.171 veículos, à frente da Ford (86.252), Peugeot (85.729) e Opel (71.446), com as marcas de luxo a surgirem logo a seguir, lideradas pela Mercedes (69.356 e a crescer apenas 0,1%), Audi (67.034, menos 1,1%) e BMW (58.940, menos 3,8%). Entre elas surge a Fiat (62.976), Skoda (60.674), Toyota (58.495), sendo esta a primeira entre as japonesas e coreanos, no que é seguida pela Hyundai (44.175), Kia (41.914), Nissan (36.497) e Honda (9.138). De realçar ainda as espectaculares subidas da Dacia (24,5%, com 45.814 unidades) e da Seat (25,8% e 42.220 veículos).

Arrumados por grupos, o alemão da Volkswagen lidera com um share de 25,7% do mercado (o que significa que em cada quatro veículos vendidos, ligeiramente mais do que um é seu), à frente da PSA (já com a Opel) com 16,3%, Renault com 10,8%, seguidas pela FCA (6,8%), Ford e Hyundai/Kia ambas com 6,6%, Daimler (6,3%), BMW (5,8%), Toyota (4,7%), Volvo (1,9%) e Jaguar Land Rover (1,1%).

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler