Vulcão Kilauea no Havai lança cinza a 9 mil metros de altura

“A situação pode ficar mais explosiva a qualquer momento”, afirmaram as autoridades americanas quanto à atividade vulcânica do Kilauea, na maior ilha do Havai. A população está a ser avisada para procurar abrigo se estiverem no sentido dos ventos que estão a levar a cinza vulcânica, noticia a CNN. As cinzas já atingiram os 9 mil metros de altura.

Existe a possibilidade de serem expelidos projeteis, mas segundo o geologista Michelle Coombs, do departamento de geologia americano, afirma que apenas afetarão a zona em redor do vulcão.

O governo da Big Island, a maior ilha do arquipélago, está a distribuir máscaras que filtram cinzas, porque há o risco de asfixia. Centenas de casas já foram evacuadas por causa da lava e dos gases tóxicos. As erupções do Kilauea já criaram vários tremores de terra desde 3 de maio.

Continuar a ler