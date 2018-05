Wall Street. Rumo indefinido e investidores hesitantes com diplomacia e juros

A bolsa nova-iorquina encerrou sexta-feira sem rumo definido, com os investidores hesitantes em assumirem compromissos perante a incerteza na frente comercial e a subida das taxas de juro.

O Dow Jones Industrial Average fechou praticamente sem variação, ao ganhar 1,11 pontos, para os 24.715,09. Pelo contrário, o Nasdaq perdeu 0,38%, para as 7.354,34 unidades, e o S&P500 abandonou 0,26%, para as 2.712,97.

No conjunto da semana, os três índices perderam terreno, com o Dow Jones a ceder 0,47%, o Nasdaq a perder 0,66% e o S&P500 a desvalorizar 0,54%. “Os investidores estão à procura do elemento que possa fazer subir o mercado”, comentou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

“A época de resultados, que foi boa, está quase acabada, e não há nada de muito excitante, em termos de dados económicos, nas duas próximas semanas”, justificou.

Da mesma forma, os investidores esperam para ver “o que se vai passar na frente comercial, em particular entre os EUA e a China, e o que se vai passar com a Coreia do Norte”, estimou Cahill. As delicadas negociações comerciais entre Pequim e Washington que recomeçaram na quinta-feira “estão a correr bem”, mas ainda não alcançado qualquer acordo, sublinhou hoje o conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Os atores do mercado estão também sensíveis à recente progressão das taxas de juro. Mesmo que a taxa de juro da dívida dos EUA a 10 anos tenha recuado hoje, de 3,111% na quinta-feira, para 3,062%, continua acima dos 3%. “Isto faz pressão sobre o mercado, porque encarece os empréstimos para as empresas, o que enfraquece a valorização (das ações), e aumenta a atratividade do mercado obrigacionista em relação ao acionista”, lembrou Cahill.

Em todo o caso, acrescentou, a subida das taxas é também o sinal de uma economia com melhor saúde e, “enquanto não subirem demasiado depressa, isso não deve colocar problema”.

A subida das cotações do petróleo é outro ponto seguido de perto pelos investidores, com o barril de Brent a ultrapassar durante esta semana os 80 dólares e do West Texas Intermediate a resistir acima dos 70 dólares.

Se as cotações do petróleo subirem ainda mais, “isso pode afetar a economia porque as famílias vão começar a gastar menos”, sublinhou Adam Sarhan, da 50 Park Investment. “Ora, o consumo privado representa dois terços do produto interno bruto dos EUA…”, relembrou.

