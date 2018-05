A lista completa de tudo o que Harry, Meghan e os seus convidados vão comer e beber

Depois de várias horas de antecipação, o casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle terminou — com um beijo à filme da Disney e tudo. Contudo, isso não quer dizer que o dia tenha chegado ao fim, muito pelo contrário. Pela noite haverá um jantar privado, oferecido pelo príncipe Carlos e Camila Parker Bowles, mas antes disso ainda há o grande almoço oficial.

Oferecido pela rainha Isabel II, o almoço em questão vai acontecer no St. George’s Hall, no castelo de Windsor, e contará com cerca de 600 convidados. O Observador já tinha contado, antes da cerimónia, aquilo que se sabia sobre a ementa deste almoço. Mas agora, a própria Casa Real britânica divulgou o menu completo. Aqui está ele:

Os canapés

Lagostins escoceses embrulhados em salmão fumado com crème fraiche de citrinos

Espargos ingleses grelhados com presunto de Cumbria

Panna cotta de ervilhas com ovos de codorniz e verbena de limão

Tártaro de tomates e manjericão com pérolas de vinagre balsâmico

Galinha biológica com iogurte de especiarias e alperces assados

Croquetes de cordeiro de Windsor confitado com vegetais assados e compota de chalotas

Espargos quentes com mozzarella e tomate

As “tigelas”

Fricassé de galinha biológica com cogumelos Morel e alho francês

Risotto de menta e ervilhas com rebentos de ervilha, óleo de trufas e crocante de Parmesão

Barriga de porco de Windsor assada por dez horas com compota de maçã e courato

Os doces

Macarons de pistácio e champanhe

Tartletes de Crème Brûlée de laranja

Mini-tartletes de crumble de ruibarbo

O muito aguardado bolo de casamento também será servido neste momento. Criado pela chef pasteleira Claire Ptak, da pastelaria Violet Bakery, em Londres, a criação é pautada pelos sabores de limão da Costa Amalfitana e xarope de flor de sabugueiro. As flores utilizadas foram colhidas em Sandringham, numa propriedade da Coroa. O bolo é terminado com uma cobertura de creme de manteiga e 150 flores inglesas como rosas e peónias.

No capítulo das bebidas haverá champanhe Pol Roger Brut Réserve Non Vintage assim como uma vasta gama de vinhos. As alternativas sem-álcool passam, por exemplo, por um cocktail de sumo de maçã co o mesmo xarope de flor de sabugueiro.

Quando o bolo for cortado estão previstos discursos de Harry e Meghan. William, o Duque de Cambridge, será o cicerone do certame.

