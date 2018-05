“Do we kiss?” As palavras que Meghan e Harry segredaram um ao outro durante a cerimónia

O mundo esteve de olhos postos na cerimónia de casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. A chegada dos noivos, os sorrisos, os olhares cúmplices e as mãos dadas foram pormenores que não escaparam a quem assistia ao momento histórico que aconteceu na manhã deste sábado, na Capela de São Jorge, em Windsor. Mas a curiosidade aumenta quando podemos apenas ver de longe as palavras trocadas entre os noivos, agora duques de Sussex. O que terá dito Harry a Meghan durante a cerimónia e vice-versa?

O momento de chegada de Meghan Markle à Capela de São Jorge ficou marcado pela decisão de subir a escadaria sozinha — ou melhor, apenas com dois dos seus pequenos pajens. Foi já dentro da capela que se encontrou com o príncipe de Gales, que a acompanhou então até ao altar. Chegados junto do noivo, o príncipe Harry agradeceu ao pai: “Thank you, Pa”.

E foi então que Harry pôde contemplar de perto a mulher com quem escolheu casar. Ao que parece, o momento deixou o príncipe com os nervos à flor da pele ou então deu só mesmo conta de que fez uma boa escolha. A dúvida paira na internet: será que o príncipe terá dito para Meghan “Im shitting it” (em português, qualquer coisa como “Estou a borrar-me todo”) ou “I’m so lucky” (“Sou um sortudo)?

Huge fan of Harry saying “I’m shitting it” in front of every country in the fucking world. pic.twitter.com/nvdgjDZuSj — Elliot Hackney (LMcK) (@ElliotHackney) May 19, 2018

eu nao me canso de ver esse video #RoyalWeddingpic.twitter.com/iUfSvTXco2 — LUIZA QUER SABER DA PORTA (@ANTICABEYYO) May 19, 2018

Depois, o príncipe terá perguntado à noiva se estava bem. Mas príncipe que é príncipe tinha de acrescentar um elogio. De acordo com o CNBC, Harry terá dito: “Are you ok? You look amazing” (Estás bem? Estás linda”, em português). Sorridente e, ao mesmo tempo, envergonhada, a noiva agradeceu: “Thank you”.

De acordo com o que a especialista em leitura de lábios, Tina Lannin, disse ao jornal britânico The Guardian, já depois da cerimónia, quando o recém casal se encontrava a meio da escadaria que dá acesso à Capela de São Jorge, houve um momento de incerteza quanto ao primeiro beijo enquanto marido e mulher. Meghan terá perguntado a Harry: “Do we kiss?” ao que ele respondeu “Yeah”.

Continuar a ler