Fogos. Costa diz que não há nenhum motivo para estarmos descansados

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado não haver motivos para ficar descansado relativamente aos incêndios florestais e que, por isso, todos os esforços em curso para os evitar têm de continuar a ser feitos.

“Não há nenhuma razão para não estarmos preocupados. Há é todas as razões para cada um, com as capacidades que tem, fazer o que lhe compete para diminuir o risco e para, havendo situações de risco, o enfrentarmos o melhor possível”, afirmou.

António Costa falava aos jornalistas no campo de futebol de Vista Alegre, no concelho de Cinfães, distrito de Viseu, onde está instalado o posto de comando operacional do Exercício Montemuro 18, promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, com o objetivo de testar a capacidade de resposta operacional.

