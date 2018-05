Jorge Jesus: “Gostava que o Jamor estivesse, praticamente, todo pintado de verde”

Numa época de crise do clube leonino, depois de ser divulgado que clube está no meio de um esquema de alegada corrupção desportiva, o caso Cashball, e de um ataque perpetrado esta terça-feira aos jogadores e ao treinador do clube, este domingo o Sporting Clube de Portugal e o Desportivo das Aves jogam a final da Taça de Portugal no Jamor. Os treinadores das duas equipas deixaram mensagens aos adeptos, sendo a primeira vez que Jorge Jesus falou aos adeptos depois do incidente de Alcochete.

Amanhã gostava que — porque é força do Sporting, a sua massa associativa é essa mesma, por isso é que é um clube histórico e um dos clubes mais fortes de Portugal em termos de massa associativa — que o Jamor estivesse, praticamente, todo pintado de verde. Que os adeptos possam pensar, e têm que pensar que amanhã vêm ao Jamor porque vêm ver um clube deles, Sporting Clube de Portugal, que olhem, e foquem-se, na sua paixão. Não olhem para rivalidades. O rivais são o nosso adversário [aponta para o treinador do Desportivo das Aves]. E que possam desfrutar, e continuem com as suas formas de comunicação e partilhar com a equipa, como normalmente estamos habituados, principalmente no nosso estádio, para que também os jogadores do Sporting se possam sentir mais seguros, mais fortes, para fazer um excelente jogo”, disse Jorge Jesus à Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois técnicos desportivos trocaram presentes de cada clube e, num momento de verdadeiro fair play que mostrou o importante do futebol, responderam a várias questões da Federação Portuguesa de Futebol antevendo a competição deste domingo.

A final da Taça de Portugal vai realizar-se este domingo, no estádio nacional do Jamor, às 17h15.

Continuar a ler