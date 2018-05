O público que aguardava o casamento do ano, os convidados VIP, a chegada da Rainha à capela de São Jorge no seu vestido verde limão, os acenos do príncipe Harry à multidão a caminho da capela, o vestido da noiva, os pajens e damas de honor — e a adorável princesa Charlotte –, a cerimónia, o cortejo com escolta militar e os beijos.

Veja os momentos mais marcantes do casamento dos Harry e Meghan, Duque e Duquesa de Sussex, na fotogaleria.

