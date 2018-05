Trump escreve “Melanie” em vez de “Melania” no Twitter e fica viral

‘Grahlas’ acontecem mas algumas notam-se mais que outras — como no início deste texto. Na história que lhe vamos contar, os utilizadores do Twitter não deixaram passar um lapso do presidente dos Estados Unidos da América, este sábado, ao escrever o nome da sua mulher.

Na rede social, Donald Trump escreveu que era “muito bom terem a incrível primeira-dama de volta à Casa Branca”. O problema veio a seguir, quando escreveu “Melanie” em vez de “Melania”. O post foi, entretanto, corrigido, mas a situação tornou-se viral.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018