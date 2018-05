Alexandre Guedes, o herói da Taça de Portugal que começou a jogar no Sporting

Aos 16 minutos de jogo, Nildo Petrolina aproveitou um contra ataque fortíssimo do Desp. Aves para cruzar para a área de Rui Patrício. Ao segundo poste, apareceu o número 7, num salto de peixe, a encostar para o primeiro golo do jogo. Mais tarde, já aos 72 minutos, o mesmo número 7 recebeu um passe longo, que vinha desde o meio-campo defensivo do Aves, ultrapassou Coates e bateu o guarda-redes do Sporting.

O número 7 chama-se Alexandre Guedes e marcou os dois golos que valeram a primeira Taça de Portugal da história do Desp. Aves. Que é como quem diz, o maior feito da história do clube de Santo Tirso. E o mais irónico é que o avançado português até começou a carreira do outro lado desta final: no Sporting. Tal como já tinha acontecido com o último carrasco verde e branco no Jamor, Marinho, da Académica (2012).

Alexandre Xavier Pereira Garcia Guedes tem 24 anos e nasceu em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Começou a jogar futebol de 7 no São Félix da Marinha e foi lá que o Sporting o encontrou. Foi para Alcochete enquanto iniciado e rapidamente se destacou como um jogador de área, com presença entre os centrais e uma boa capacidade de finalização.

Internacional por Portugal em todos os escalões desde os Sub-15, Alexandre Guedes fez parte da equipa do Sporting que conquistou o Campeonato Nacional de Juniores na época 2011/12 – ainda que nesse ano tenha sido pouco utilizado. Na temporada seguinte, voltou a cimentar-se como peça chave da equipa leonina e foi o melhor marcador daquele escalão. As boas exibições e os muitos golos valeram-lhe a chamada de José Dominguez à equipa B, onde cumpriu apenas um jogo.

Em julho de 2013, foi um dos jogadores portugueses em destaque no Europeu Sub-19, na Lituânia, tendo marcado três golos. Nesse mesmo ano, voltou a ser integrado por Dominguez na equipa B do Sporting mas nunca chegou a acordo com a SAD leonina para renovar contrato. Foi pouco utilizado e, em janeiro de 2014, acabou por ser cedido a título definitivo ao Reus, de Espanha (acompanhado pelo central Tobias Figueiredo, que regressou a Alvalade logo em junho).

Não foi feliz em terras espanholas. Em 2015, decidiu regressar a Portugal para jogar pelo Desp. Aves. Tornou-se um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos e um dos seus maiores goleadores: desde que chegou à Vila das Aves, marcou 32 golos em 103 jogos. Em janeiro deste ano, durante a janela de transferências de inverno, foi associado a clubes polacos, romenos e gregos. Rejeitou todas para terminar a temporada ao serviço dos avenses. Resta saber se fará o mesmo no mercado de transferências de verão.

Cinco anos depois de sair do Sporting, Alexandre Guedes tornou-se o herói da Taça de Portugal e o nome que vai ficar na história como o jogador que marcou dois golos na final que deu ao Desp. Aves o maior feito da sua história.

