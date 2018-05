Bruno de Carvalho voltou ao Facebook 40 dias depois: uma história em três atos

“Não cedo um milímetro no meu amor a este Clube, à sua defesa, mas para mim terminou de vez esta guerra surda de vos querer manter informados pelo meu único canal de informação próprio, o meu Facebook. E estou ansioso por ver esse exército pronto para a luta, essa militância inquestionável, onde desde rivais, políticos, comunicação social, Ministério Público, Clubes, Liga, Federação, entre tantos, vão estar-se nas tintas, como sempre estiveram, até chegar esta Direcção.

Que este meu afastamento do Facebook seja a vossa felicidade! E eu que sempre julguei que seria o sermos campeões em tudo. Ingénuo!”

A 9 de abril, após uma crise institucional aberta após os comentários no seguimento da derrota do Sporting em Madrid, Bruno de Carvalho teve publicações mais duras com Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas acabou por aceder aos conselhos que algumas pessoas mais próximas lhe faziam chegar e voltou a fechar o seu Facebook.

“Disse-me que ia acabar com o Facebook para sempre. Disse-me que era definitivo e essa é condição fundamental para continuar a ser presidente. Já não há mais Facebook”, acrescentou nesse mesmo dia Eduardo Barroso, à SIC Notícias.

40 dias depois, o presidente leonino reativou a sua página. Primeiro, para colocar um post sobre a filha; depois, em reação ao que se ia passando no Jamor, após algumas cenas de violência na bancada e no final do encontro.

⚠Últimas 5 épocas do Sporting (épocas completas com Bruno de Carvalho como presidente):

➡3 títulos (uma Taça, uma Supertaça e uma Taça da Liga)

“Amo-te tanto Diana! Onde estás? Hoje quero dedicar a vitória a ti! Que saudades! Isto é um pesadelo mas vamos superar tudo!”, escreveu durante a madrugada, recuperando um tema que já tinha abordado na conferência de imprensa de sábado. “Neste momento, não sei onde está a minha filha Diana porque a minha ex-mulher diz que não estão reunidas condições de segurança e desapareceu com a minha filha Diana”, disse. Mais tarde, Cláudia Dias Gomes, ex-mulher do presidente verde e branco, deu outra versão. “Considerando que esta semana ocorreram situações graves e violentas e com um jogo que se previa complicado por questões de segurança, pedi ao pai da Diana, na passada sexta-feira, que a nossa filha ficasse comigo neste fim de semana, poupando-a a tumultos e perturbações previsíveis. Aliás, é evidente que o Bruno não teria condições de passar qualquer tempo de qualidade com a Diana. Mais informei que ultrapassado este período tumultuoso passaria o seu tempo com a nossa filha”, argumentou.

“Por favor sportinguistas, não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos! O Sporting é isso! Apoiem a nossa equipa e o nosso clube!”, escreveu mais tarde, quando faltavam cerca de 15 minutos para o final do jogo com o Desp. Aves e depois de se ver muitos adeptos a abandonarem o Estádio Nacional e alguns tumultos no topo norte do Estádio Nacional, que orbigou mesmo à intervenção da polícia.

“Somos uma família! Calma! Mostrem que somos grandes e apoiem a equipa! Frustração nunca poderá separar uma família!!!”, publicou no final do encontro, onde era percetível o desânimo e os ânimos à flor da pele dos sportinguistas.

