A partida de William, Clooney a dançar com Meghan e o discurso da noiva: como foi o copo-de-água de Harry e Meghan Markle?

Não haverá muitos homens que possam dizer que já dançaram com duas princesas. Menos ainda se não forem membros de famílias reais. Pois este sábado à noite, George Clooney entrou para esse restrito clube. Segundo o Mirror, dançou com Meghan Markle, a noiva do príncipe Harry, no segundo copo-de-água. E depois dançou com Kate Middleton, a mulher do príncipe William.

Foi ao som de “I wanna dance with somebody…”, de Whitney Houston, que os noivos abriram a pista de dança, numa noite em que os 200 convidados ouviram vários discursos emotivos, viram um espectáculo de fogo de artifício e… riram com uma partida orquestrada pelo príncipe William.

O duque de Cambridge, padrinho e irmão de Harry, atou um escadote ao carro dos noivos. “Ao que parece o Harry caiu de recentemente um escadote quando estava a mudar uma lâmpada para a Meghan e magoou o braço. Então o William atou um escadote à parte de trás do carro, o que quase derrubou algumas pessoas”, contou um dos convidados ao Mirror.

O casamento do Duque e da Duquesa de Sussex já tinha sido de sonho e não se esperava nada menos espetacular para o segundo copo-de-água, que se realizou na noite de sábado na Frogmore House e que foi oferecido pelo pai do noivo, o príncipe Carlos.

O casal saiu do Castelo do Windsor em direção ao local pelas 19h00 de ontem, como relata o Telegraph. Meghan trocou o seu vestido de noiva por um vestido branco comprido da estilista Stella McCartney e usou um anel com uma pedra em tons de azul, que pertenceu à princesa Diana.

À sua espera estavam alguns dos convidados que já tinham estado na cerimónia religiosa. Entre eles, a tenista Serena Williams, a atriz Priyanka Chopra, o ator George Clooney e a mulher, Amal Clooney, a apresentadora Oprah Winfrey, David e Victoria Beckham e o ator Tom Hardy. Além de membros da família real, como as princesas Beatrice e Eugenie e o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie Rhys-Jones.

Uma presença surpreendente no copo-de-água foi o cão da noiva, Guy, que causou alguma confusão durante a festa ao andar de um lado para o outro a comer pedaços de comida, conta o Mirror. Na decoração sobressaíam duas réplicas das figuras de cera de Harry e Meghan que estão no museu Madame Tussauds.

O jantar de três pratos com comida orgânica (a pedido do príncipe Carlos) e canapés durou entre as 19h30 e as 22h00, descreve o Daily Mail. O copo-de-água contou ainda com algodão-doce, hambúrgueres e um bar que tinha como tema “bebidas do mundo”: havia um cocktail intitulado “Quando Harry conheceu Meghan” (“When Harry met Meghan”, numa referência ao filme “When Harry met Sally”).

“Encontrei o meu príncipe”. O discurso emocionado de Meghan

A noite ficou marcada por vários discursos. Pouco se sabe sobre o já esperado discurso da Duquesa de Sussex, mas Meghan terá agradecido à família real por a terem recebido e a alguns amigos que a apoiaram nas últimas semanas. Mas a passagem mais ternurenta terá sido a conclusão, segundo o Mirror — Meghan terminou a dizer: “Encontrei o meu príncipe”.

Harry aproveitou para dirigir algumas palavras à mulher e que emocionaram os convidados. “Fazemos uma equipa fantástica”, terá dito o Duque de Sussex, acrescentando que a noiva “conseguiu lidar com tudo com tanta graciosidade”.

Mas os discursos emotivos começaram logo durante a tarde, no primeiro copo-de-água após a cerimónia em St George’s Hall, com as palavras do príncipe de Gales. Segundo o Telegraph, o príncipe Carlos terá dito o quão emocionado ficou ao ver o seu filho mais novo a casar-se com o amor da sua vida, dando ainda as boas-vindas a Meghan e à sua mãe, Doria Ragland, à família real. “Meu querido Harry, estou tão feliz por ti”, terá dito o príncipe, segundo o Daily Mail.

Quem também terá tido um papel importante na festa de Frogmore House foi o apresentador James Corden, que ajudou a entreter os convidados.

A festa teve ainda direito a hits de R&B dos anos 60 e sucessos dos anos 80. A música ficou a cargo do DJ Sam Totolee, que já tinha tocado no casamento de Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton. O ator e DJ Idris Elba também pôs música e o ator George Clooney, que foi ao casamento com a mulher, terá dançado tanto com a noiva como com Kate Middleton.

A festa, que também teve fogo de artifício, terá terminado pelas 2h00 da manhã. O casal passou a noite no Castelo de Windsor, mas alguns convidados ainda seguiram depois para uma after-party na Chiltern Firehouse, em Londres.

O dia seguinte: o regresso a casa e limpeza de ruas

Este domingo, os membros da família real já regressaram às suas casas, incluindo os noivos e os Duques de Cambridge, que saíram do Castelo de Windsor de óculos escuros.

Recorde-se que Harry e Meghan não irão já de lua-de-mel, tendo optado adiar a partida por uns dias. Ainda não se sabe para onde irão, mas países como a Namíbia e o Bostswana estão no topo da lista das apostas, refere o Telegraph.

Também Windsor está a recuperar da festa de sábado, com a recolha de lixo a ser feita ao longo do dia um pouco por toda a vila. Já as flores que decoraram a capela de São Jorge, onde decorreu a cerimónia religiosa, foram entregues a várias instituições de caridade.

