“Não vou ao Jamor mas vou estar com eles, de alma e coração”, diz Bruno de Carvalho

A certa altura, chegou a pensar-se que a Assembleia Geral de Obrigacionistas marcada para a manhã deste domingo poderia ser notícia por mais do que as propostas que iriam ser sufragadas, mas a conferência de imprensa de mais de duas horas este sábado, no mesmo local desta reunião (auditório Artur Agostinho), acabou por “esvaziar” um pouco o conteúdo extra que poderia ter. Assim, e de forma natural, foi tudo aprovado por unanimidade.

Sobre a proposta de “deliberar sobre a modificação dos termos e condições das Obrigações e, em particular, a alteração da respetiva data de reembolso de 25 de maio de 2018 para 26 de novembro de 2018, com alteração das cláusulas ‘Prazo do Empréstimo’ e Reembolso da Ficha Técnica”, e de acordo com o que foi comunicado à CMVM, “o ponto único de ordem do dia obteve 297.392 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções”.

De forma simplista, e recuperando o que se tinha passado num período que também estava a ser particularmente conturbado a nível de instabilidade institucional (no seguimento da derrota em Madrid), o Empréstimo Obrigacionista 2015-18, no valor de 15 milhões e que vencia agora em maio, foi passado para novembro, com o pagamento dos respetivos juros durante esse período. Em paralelo, os leões irão anunciar agora um novo obrigacionista, que pode ir até a um montante de 30 milhões de euros.

“É o culminar de todo o trabalho de uma época, essa vontade de conquistar esta Taça e partilhá-la com os adeptos do Sporting, que têm sido o 12º jogador, que nos têm apoiado sempre. Não é este ato que vai transformar 3,5 milhões de pessoas de um dia para o outro. Vão ver o apoio fantástico que o Sporting terá. Temos de continuar a ser um exemplo mundial, enquanto grupo sei que querem muito vencer. Não vou estar no Jamor, mas vou estar com eles, com a minha alma e com o meu coração. Que eu consiga, com a minha família, viver mais uma alegria, visto que vivi agora uma”, referiu Bruno de Carvalho, que se mostrou “alegre” pela aprovação na Assembleia Geral de Obrigacionistas.

