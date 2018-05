Os esboços dos vestidos de noiva de Meghan Markle e o que Harry disse à designer

Os esboços dos dois vestidos que Meghan Markle usou no seu casamento foram revelados este domingo. Os desenhos do vestido de noiva foram divulgados na página de Twitter do Palácio de Kensington.

“Os esboços do vestido de noiva da Duquesa de Sussex, desenhado por Clare Waight Keller, foram revelados”, lê-se num dos tweets do Palácio de Kensington. “A Duquesa e Waight Keller trabalharam juntas no desenho, sintetizando uma elegância minimalista intemporal”, em linha com o que é habitual na “icónica Casa de Givenchy.”

Sketches of The Duchess of Sussex’s #RoyalWedding dress, designed by Clare Waight Keller, have been released. The Duchess and Ms. Waight Keller worked closely together on the design, epitomising a timeless minimal elegance referencing the codes of the iconic House of Givenchy. pic.twitter.com/A9ZFKVZmUz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 20, 2018

Ms. Waight Keller designed a veil representing the distinctive flora of all 53 Commonwealth countries united in one spectacular floral composition. Find out more about the design, the fabric and the veil of the #RoyalWedding dress: https://t.co/flDwgm4LUp pic.twitter.com/0t7MWZ3BpF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 20, 2018

Recorde-se que Meghan Markle usou um vestido de noiva da casa de alta-costura francesa de mangas compridas e costas fechadas, juntamente com um véu de cinco metros em tule de seda, com as orlas bordadas com flores, em representação dos 53 países da Commonwealth, e ainda uma tiara de diamantes da Rainha Maria, emprestada pela Rainha Isabel II.

“Obrigada, ela está absolutamente deslumbrante”

Já se sabia que Harry tinha achado que a noiva estava linda — o príncipe disse-o logo a Meghan, mal ela chegou junto de si ao altar –, mas ao que parece também fez questão de o dizer à responsável pelo vestido.

Tudo aconteceu logo após a cerimónia, segundo Clare Waight Keller. “Ele veio logo ter comigo e disse: ‘Oh meu Deus, obrigada, ela está absolutamente deslumbrante”, contou a desginer inglesa, citada pelo Telegraph. “Bem, acho que toda a gente viu na televisão — ele ficou completamente estarrecido, eu acho. Ela estava incrível e fazia-se notar.”

Mas o vestido de noiva não foi o único que Meghan Markle usou no dia do seu casamento. Para o segundo copo-de-água, a noiva usou um vestido também branco, mas da autoria de Stella McCartney.

Stella McCartney: “Foi um dos momentos mais humildes da minha carreira”

A estilista britânica partilhou um esboço do vestido, este domingo à WWD. “Estou tão orgulhosa e honrada por ter sido escolhida pela Duquesa de Sussex para fazer o seu vestido de noite e representar o estilo britânico”, afirmou a estilista britânica, filha do músico Paul McCartney. “Foi um dos momentos mais humildes da minha carreira e estou tão orgulhosa de toda a minha equipa neste deslumbrante e ensolarado dia real.”

Stella McCartney shares her sketch for Meghan’s second wedding dress – exclusively to @wwd https://t.co/SfbDcNj44v pic.twitter.com/VqAvgEhoPM — Meghans Mirror (@MeghansMirror) May 20, 2018

Stella McCartney também foi a estilista escolhida pela mãe da noiva, Doria Ragland, para o vestido que usou no copo-de-água que se realizou na noite de sábado. A apresentadora Oprah Winfrey e Amal Clooney também levaram uma criação da designer britânica para a cerimónia.

Sapatos de Meghan com um toque português

Entretanto, os sapatos que a Duquesa de Sussex levou para o copo-de-água, na noite sábado em Frogmore House, eram da marca Aquazzura, cujos fundadores são o colombiano Edgardo Osorio e o português Ricardo D’Almeida Figueira, noticiou o DN.

A marca italiana de sapatos de luxo foi criada em 2011 e está presente em mais de 58 países, com lojas em Londres, Nova Iorque, Florença, Paris, Dubai, Hong Kong, entre outras, lê-se no site da marca.

Osorio, diretor criativo da Aquazzura, já trabalhou com marcas como Salvatore Ferragamo e com nomes como Poppy Delevingne e Olivia Palermo. Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Rihanna e Beyoncé são algumas das celebridades que já usaram sapatos da Aquazzura.

“Estou muito honrado por ter sido escolhido para esta ocasião especial e estou muito contente com a criação”, afirmou Osorio à Footwear News, explicando que os sapatos foram feito à mão em Florença e são feitos de seda acetinada e com uma sola azul claro, para que a noiva levasse algo de azul consigo, como diz o ditado anglo-saxónico: “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe” (“Algo Velho, Algo Novo, Algo Emprestado, Algo Azul e uma Moeda no Sapato”, numa tradução livre).

Meghan Markle já tinha escolhido uns sapatos desta marca para o seu anúncio de noivado e voltou a escolhê-la para o dia do casamento, não só para si como para as damas de honor: todas elas levavam sapatos brancos da Aquazurra, sendo que cada menina tinha um par com o monograma com as suas iniciais. Foi a noiva quem ofereceu os sapatos às crianças.

Também a apresentadora Oprah Winfrey; a mãe da noiva, Doria Ragland; e a atriz Sarah Rafferty usaram sapatos da Aquazurra.

