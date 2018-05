Porsche apanhada com mais 60.000 veículos ilegais

Certamente no seguimento das recentes rusgas a várias instalações da Porsche, a autoridade alemã para os transportes, a KBA, descobriu que a marca instalou numa série de veículos recentes, produzidos já de acordo com a norma Euro 6, sistemas ilícitos destinados a reduzir as emissões de NOx quando analisados em banco de ensaio. A vigarice vai obrigar a recolher 60.000 unidades com motores diesel irregulares, instalados em modelos Cayenne e Macan.

De recordar que a Porsche recentemente anunciou a retirada de motores turbodiesel da sua gama, apenas para semanas depois voltar atrás e ver o responsável pelas vendas, Detlev von Platen, afirmar que iriam continuar a promover motores a gasóleo no Cayenne e, talvez, no Macan. É óbvio que montar motores diesel não tem qualquer problema, tem sim se estes tiverem de recorrer a sistemas fraudulentos para conseguir respeitar a legislação em vigor, no que respeita às emissões de NOx, o que como agora a KBA provou que aconteceu.

Só na Alemanha foram descobertos cerca de 4.000 Cayenne e 15.000 Macan comercializados com software destinado a enganar as autoridades, com o volume a subir para 53.000 Macan (equipados com motor 3.0 V6 TDI) e 6.800 Cayenne (com 4.2 V8TDI) se considerarmos a totalidade do mercado europeu.

Ainda há bem pouco tempo, os responsáveis pela marca alemã garantiam que os mais recentes motores Euro 6 da Porsche cumpriam os restritivos limites impostos pela norma europeia, que agora se percebe que apenas o conseguiam recorrendo à fraude.

Resta agora esperar que se apurem responsabilidades e que da prisão de quadros médios se evolua rapidamente para os executivos de topo, isto apesar de, segundo a imprensa alemã, no raid de Abril ter sido alegadamente preso o antigo responsável pelo desenvolvimento de motores, Joerg Kerner.

