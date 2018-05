Quim. Este país (e esta Taça) é para “velhos”

Joaquim Manuel Sampaio da Silva. Ou só Quim. 42 anos, não tarda são 43. Durante o campeonato foi o suplente de Adriano Facchini a maior parte das vezes. Raramente titular. Mas José Mota entregou-lhe a baliza no Estádio Nacional. Para a despedida. Quim sabia que seria a despedida. E explicou-o na antevisão da final. Do final. “Sinceramente, sei que um dia isto tudo vai acabar, tenho de ter a consciência disso. Não sei o dia de amanhã. Tudo é possível. Mas seja a jogar ou não, o meu futuro com certeza passará pelo futebol”.

Mais velhos a joga a final da ????????Taça de Portugal:

42 anos: QUIM (Aves, 2018)

40 anos: Melo (Est. Amadora, 1990)

39 anos: Damas (Sporting, 1987)

38 anos: Preudhomme (Benfica, 1997)

38 anos Francisco Moreira (Benfica, 1953) pic.twitter.com/O9WmekNVsp — playmakerstats (@playmaker_PT) May 20, 2018

Às 17h15, quando entrou no relvado, tornou-se no jogador mais velho a fazê-lo numa final da Taça, superando Mello, que disputou a final com o Estrela da Amadora em 1990 com 40 anos. Quim venceria (e ergueria, enquanto capitão avense) a Taça. E não só a venceria como foi, a par de Guedes, o autor dos golos, o melhor da tarde, impedindo em diversas ocasiões o golo do Sporting. No final, não falava já em tom de despedida mas com o tom de quem tem ainda fome disto. “Vou ter que conversar com os responsáveis do Desportivo das Aves. Mas neste momento sinto-me bem. Ficou provado hoje que ainda estou em condições para jogar e para ajudar a equipa. Quando sentir que estou a ‘arrastar-me’, como se costuma dizer, então deixarei de jogar.”

Aos 42 anos, Quim conquista a Taça de Portugal pela 1.ª vez na carreira, tornando-se o jogador mais velho a vencer a competição ➡Títulos da carreira de Quim:

1 Europeu Sub 19

2 Ligas

3 Taças Liga

1 Taça pic.twitter.com/RM844sNQfQ — playmakerstats (@playmaker_PT) May 20, 2018

Internacional, presente em várias fases finais, dois Europeus e um Mundial, Quim acumulou títulos nacionais. Duas ligas, duas Taças Liga. Esta foi a sua primeira Taça de Portugal. Curiosamente, alguns destes títulos foram conquistados tendo Jorge Jesus como treinador, treinador que abdicaria certo dia de Quim no Benfica, regressando o guarda-redes ao Braga. Vingança? “Não”, atirou de pronto. “Hoje venci. Mas ele [Jesus] é o treinador com quem fui campeão nacional.”

O segredo da inédita vitoria deste domingo, garante Quim, esteve no respeito pelo Sporting, pelo que o Sporting viveu durante a semana. “Sabíamos que o nosso adversário tinha passado uma semana difícil. Mas tentámos encarar o jogo como um jogo normal, sempre respeitando o Sporting. Encarámos o Sporting como uma equipa de grande valor. Mas fomos mais fortes e vencedores justíssimos.”

Para o ano, havendo Quim, haverá Quim na fase de grupos da Liga Europa, fruto desta vitória no Jamor. Não é só este país que é para “velhos”. Toda a Europa o pode vir a ser.

➡O Aves garante a presença nas competições europeias: vai participar na fase de grupos da competição ➡O Sporting tem que ultrapassar duas eliminatórias para chegar à fase de grupos ➡O Rio Ave fica fora das competições europeias em 2018/19 pic.twitter.com/r5k45X0JlB — playmakerstats (@playmaker_PT) May 20, 2018

Continuar a ler