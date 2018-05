Trump exige ao Departamento de Justiça americano que investigue o FBI e a administração Obama

Num tweet este domingo, Donald Trump afirmou que vai exigir formalmente ao Departamento de Justiça americano que investigue se o mesmo instituto e/ou o FBI se infiltraram ou vigiaram a sua campanha presidencial com “fins políticos”.

O presidente dos Estados Unidos diz que a investigação também terá de saber se houve pedidos para a interferência destes institutos por parte de pessoas que trabalhavam com o executivo de Barack Obama.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes – and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018