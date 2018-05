Um dia de Jamor: a cerveja, o porco no espeto, a confusão e as detenções (que foram 22)

A Taça é isto. A fumarada da carne a apurar no carvão entranha-se, entranha-se nas camisolas – e são mais, bem mais as verde-Sporting que as encarnadas-avenses –, entranha-se por toda a mata que envolve o Estádio Nacional, entranha-se e cria uma neblina que, mais do que nublar, convida a visitar as barracas de comida. O calor é calor de verão. E a sede aqui não se sacia com água. Perde-se a conta às imperais servidas. E pela hora de almoço já há adeptos visivelmente embriagados.

Também, como expectável, a festa do futebol ficou marcada também por confrontos entre adeptos, principalmente do Sporting. “Já foram feitas 22 detenções: 14 por posse de artefactos pirotécnicos, sendo que um está também detido por ofensa à integridade física qualificada, três por especulação de bilhetes e cinco por ofensa à integridade física qualificada contra polícias”, explicou o comissário Tiago Garcia após o final do encontro.

Veja a fotogaleria da festa antes do jogo e das detenções, em exclusivo.

