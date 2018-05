Washington suspende temporariamente tarifas aduaneiras sob importações chinesas

O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, anunciou este domingo a suspensão temporária das tarifas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio provenientes da China, confirmando a existência de um “consenso” entre as partes envolvidas. “Acordámos suspender as tarifas até executarmos um novo quadro”, assegurou Steven Mnuchin, em declarações à cadeia de televisão Fox News.

A mesma informação também já foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que disse à agência Xinhua que os dois Governos acordaram “não se envolver numa guerra comercial”. No entanto, a decisão implica que Pequim se comprometa a aumentar significativamente a compra de produtos norte-americanos, tendo, por isso, Mnuchin ressalvado que, se a China não mantiver o seu compromisso, o Presidente dos Estados Unidos “poderá restabelecer as tarifas”.

Já em 25 de abril a Casa Branca havia anunciado que iria enviar à China uma delegação ministerial, chefiada por Steven Mnuchin, para “chegar a um acordo no comércio”. “Penso que temos uma possibilidade muito grande de chegar a acordo”, disse, na altura, o presidente norte-americano, Donald Trump. O governo norte-americano impôs tarifas aduaneiras suplementares sobre as importações de aço e alumínio provenientes da China, entre outras.

