Adeptos que atacaram Alcochete em prisão preventiva. Advogados chocados. BdC “fora do processo”

Já são conhecidas as medidas de coação para os 23 adeptos detidos após o ataque à Academia de Alcochete. Os suspeitos vão ficar em prisão preventiva enquanto aguardam julgamento, decretou esta tarde o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro. O anúncio foi feito em comunicado enviado aos jornalistas presentes no tribunal. A advogada de um dos arguidos, Maria João Mata, disse estar “chocada e indignada” e afirmou que “nunca” foi mencionado o nome de Bruno de Carvalho no processo.

Com o que consta no processo, é inacreditável colocar todos os arguidos no mesmo espaço [a mesma pena foi aplicada a todos]. A pena ser igual para os 23 arguidos… a maioria são jovens. Acho que a mão foi muito pesada”, afirmou a advogada, dizendo ainda não perceber como é possível “estar numa sala de audiência a ouvir o despacho quando os órgãos de comunicação sociais” já sabiam a decisão.”

A decisão judicial foi tomada devido “à natureza dos ilícitos em causa e à visibilidade social que a prática dos mesmos implica, considerando principalmente o aumento do número e gravidade dos crimes associados ao fenómeno desportivo”. Os perigos de fuga, continuidade da atividade criminosa e perturbação de inquérito também foram referidos na pena pedida pelo Ministério Público, aplicada agora pelo poder judicial. “Há aqui miúdos que ainda ontem os pais estavam a ensiná-los a atar os ténis“, queixou-se um dos advogados dos arguidos, lamentando ter sido aplicada “a pena mais gravosa” aos 23 suspeitos. “Podiam ser aplicadas outras medidas”, apontou este advogado. Por exemplo? “Afastá-los [aos arguidos] das competições desportivas.”

Os 23 arguidos estão indiciados pelos crimes de dano com violência, introdução em lugar vedado ao público, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário. À entrada do Tribunal do Barreiro, foi necessária a criação de um cordão policial devido aos ânimos exaltados entre os familiares dos detidos, que terão acusado a comunicação social presente de mentir nas notícias difundidas.

Na terça-feira à tarde, um grupo de cerca de 50 adeptos do Sporting — muitos alegadamente ligados à maior claque do clube, Juventude Leonina, alguns alegadamente ligados a um grupo violento de adeptos — invadiu a Academia de Alcochete, agredindo jogadores e elementos da equipa técnica do futebol do Sporting, entre eles Jorge Jesus, Bas Dost, Fredy Montero, Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia.

Dada a ligação de vários dos supeitos à claque Juventude Leonina, o clube decidiu retirar os benefícios concedidos a este grupo organizado de adeptos.

