António Arnaut. CDS-PP cancela ação de rua nas jornadas parlamentares devido ao luto nacional

O CDS-PP cancelou esta segunda-feira uma ação de rua prevista para terça-feira de manhã em Viana do Castelo, em respeito ao dia de luto nacional decretado em memória do antigo ministro António Arnaut. Fonte oficial do CDS-PP acrescentou que o resto do programa do último dia das jornadas – um painel sobre economia azul e a sessão de encerramento – se mantém, até porque os oradores convidados já se encontram a caminho de Viana do Castelo.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa promulgará esta segunda-feira o decreto que declara um dia de luto nacional na terça-feira e cancelou a sua agenda nesse dia de manhã. Segundo a nota, o chefe de Estado “aceitou a iniciativa do primeiro-ministro de decretar um dia de luto nacional” pela morte de António Arnaut.

O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, considerado o “pai” do Serviço Nacional de Saúde (SNS), fundador do PS, do qual era presidente honorário, morreu esta segunda-feira, em Coimbra, aos 82 anos. Na terça-feira de manhã, estava previsto no programa das jornadas do CDS-PP um momento de contacto com o eleitorado no centro de Viana do Castelo, que foi assim cancelado.

Segue-se o segundo painel temático das jornadas, dedicado à ‘economia azul’, que tem como oradores Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), e Helena Abreu, do Centro de Investigação e Empreendedorismo de Ílhavo (CIEMAR). O encerramento das jornadas parlamentares está marcado para as 12:30, com uma intervenção da presidente Assunção Cristas.

