As primeiras fotos oficiais do casamento de Meghan e Harry

As primeiras fotos oficiais do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, da autoria do fotógrafo Alexi Lubomirski, foram divulgadas esta segunda-feira pelo Palácio de Kensington.

Nas três imagens oficiais, os duques de Sussex surgem em diferentes situações: com os parentes mais próximos (pais, sogros, irmãos, sobrinhos e cunhados), com os jovens pajens e damas de honor e ainda uma fotografia, a preto e branco, em que o casal surge numa pose informal.

No retrato de família, os recém-casados surgem acompanhados pela rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha, os duques de Cambridge e a mãe de Meghan, Doria Ragland.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day. These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

As imagens, de acordo com a informação divulgada, foram tiradas no sábado, no castelo de Windsor, logo a seguir ao cortejo de carruagem pelas ruas. Todas as imagens foram divulgadas nas redes sociais.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding. They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

Alexi Lubomirski foi escolhido pelo casal Harry e Meghan ainda antes do casamento, tendo feito fotografias do noivado que foram igualmente divulgadas pelo Palácio de Kensington. O próprio Alexi partilhou uma fotografia sua, acompanhado pela mulher Giada a caminho da capela de St. George, onde decorreu o casamento de Harry e Meghan. “Fui a um pequeno casamento hoje. ;-) Wow… Que dia fantástico, surreal e maravilhoso! Fascinado por viver isto como um convidado e, ainda mais incrível, por o poder fazer também como fotógrafo”, escreveu Lubomirski.

Também ele um príncipe, Alexi é filho de mãe inglesa e peruana e de pai polaco e francês. Nasceu no Reino Unido e mudou-se para o Botswana — país onde o príncipe Harry e Meghan Markle passaram as primeiras férias juntos — aos oito anos, com a mãe e o padrasto.

