Cannes. Da rainha Cate Blanchett a 6 coisas muito más na passadeira vermelha

O desfile de vaidades chegou ao fim no último sábado. Por muito exuberantes que estivessem a pisar a passadeira vermelha de Cannes, nenhuma modelo brasileira fez sombra a Cate Blanchett, presidente do júri desta edição do festival. Enquanto grandes estrelas de Hollywood desfilaram ao abrigo dos seus contratos de exclusividade com grandes marcas de alta-costura — foi o caso de Kristen Stewart com a Chanel e de Léa Seydoux com a Louis Vuitton — a atriz australiana, que completou no dia 14 de maio 49 anos, soube escolher o melhor que as quatro grandes capitais da moda (Nova Iorque, Londres, Milão e Paris) tinham para lhe oferecer.

Olhando para as aparições de Cate na red carpet, Giorgio Armani pode ter sido a opção mais recorrente. Mas houve lugar para surpresas, entre elas o vestido bordado de Mary Katrantzou, inspirado nos livros paint by numbers, e o complexo jogo de transparências e aplicações tridimensionais do vestido da designer holandesa Iris van Herpen. A atriz usou ainda criações Alexander McQueen e Givenchy. Fora do grande corredor vermelho e em momentos mais informais, as escolhas de Blanchett recaíram sobre fatos de corte impecável e em tons pastel, um de Stella McCartney e outro Calvin Klein.

Também Sara Sampaio se fartou de fazer disparar flashes. Zuhair Murad, Roberto Cavalli, Elie Saab e Ralph & Russo foram as escolhas da modelo internacional portuguesa para a passadeira vermelha e festas. Na sua última aparição na red carpet, Sara exibiu um visual extravagante, protagonizado por um vestido branco da dupla Ralph & Russo. Um dia depois, a modelo francesa Cindy Bruna apareceu com um vestido semelhante de Ashi Studio. Descubra as diferenças, se bem que a mais gritante é o facto de o vestido de Sara ser ligeiramente mais recatado. Mostra as pernas, mas não os mamilos como o de Cindy.

Olhando para as restantes convidadas que, durante 12 dias de festival, percorreram a red carpet, vale a pena deixar alguns destaques. Depois de ter tirado os sapatos em plena passadeira vermelha, Kristen Stewart, sempre em Chanel, optou por um look muito mais confortável. Na última quinta-feira, a atriz não só saiu de casa (ou melhor, do hotel) de rasos, como apostou todas as fichas num visual boyish cheio de classe. Foi arriscado, mas fez sucesso. Embora tenha sido logo nos primeiros dias do festival, convém não esquecer que Julianne Moore passou por lá e com um vestido vermelho Givenchy de fazer parar o trânsito. Dias depois, as atenções viraram-se para o Valentino de Amber Heard.

Arriscando já um top 5, o Schiaparelli de Kendall Jenner e o Prada de Lupita Nyong’o na Chopard Secret Night Party também não ficaram nada mal na fotografia. Um top 7: o macacão branco Armani de Marion Cotillard e o vestido Chanel preto da atriz Chloë Sevigny. Cabe uma oitava classificada? Continuem a vestir Louis Vuitton a Léa Seydoux. Está tudo certo.

Lá por estarmos a falar de Cannes, não quer dizer que não tenha havido coisas más. Vamos mais longe e falar das muito más. Palavras não são preciso muitas, quase nenhumas. O melhor é mesmo olhar para as imagens e ver Blanca Blanco a ser ela mesma, Michelle Rodriguez a perder a noção do que a favorece, a designer Larisa Katz a tentar levantar voo, fungos a crescerem no vestido de Elena Lenina, a lingerie nupcial da DJ Chantel Jeffries e o outfit da socialite israelita Hofit Golan, cujo autor é, imagine-se, João Rôlo. Estava bom de ver.

