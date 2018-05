Giuseppe Conte, o professor de Direito desconhecido a caminho de se tornar primeiro-ministro

Giuseppe Conte, um especialista em Direito Administrativo praticamente desconhecido do grande público, está na calha para ser o próximo primeiro-ministro de Itália, de acordo com o que noticiam vários jornais italianos. Conte, que está associado ao Movimento 5 Estrelas (M5S) desde 2013, terá sido o nome mais consensual entre os líderes do M5S e da Liga, que irão apresentar a sua proposta de Governo ao Presidente Sergio Mattarella nesta segunda-feira.

“Chegámos a acordo relativamente a um líder e aos ministros e esperamos que ninguém vete uma escolha que representa a vontade da maioria dos italianos”, explicou Matteo Salvini, líder do partido nacionalista Liga (ex-Liga Norte), no passado domingo, acrescentando que o candidato a primeiro-ministro não será um político, mas sim um “profissional” que ajudou a redigir o programa conjunto. Recorde-se que os dois partidos anti-sistema têm estado em negociações para formar Governo desde as eleições, em março, tendo chegado a acordo na passada sexta-feira.

De acordo com o Repubblica, Conte ficará com o lugar de primeiro-ministro, enquanto Salvini terá a pasta da Administração Interna e Luigi di Maio (líder do M5S) ficará com o ministério do Trabalho.

Conte, de 54 anos, é um especialista em Direito Administrativo que dá aulas na Universidade de Florença. Segundo os media italianos, nasceu no sul de Itália, em Apulia, formou-se na Universidade La Sapienza em Roma e estudou mais tarde em lugares como Yale, Sorbonee e Cambridge.

O seu primeiro contacto com a política deu-se em 2013, através do M5S. “Eles ligaram-me e pediram-me que estivesse disponível para ser indicado como membro do órgão autónomo da Justiça Administrativa [no Parlamento]. Por honestidade intelectual, disse-lhes que não tinha votado neles e que não era simpatizante“, contou o próprio, como recorda o Il Fatto Quotidiano.

Pouco se sabe das ideias políticas do professor de Direito. Em fevereiro, numa entrevista ao programa de televisão DiMartedì, Conte explicou que “tradicionalmente” o seu coração tem “batido à esquerda”, mas rejeitou que seja esse o seu posicionamento atual: “Hoje penso que os esquemas ideológicos [dos anos de 1900] não são os mais adequados. Penso que é mais importante avaliar o trabalho de uma força política com base na sua posição no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. E na sua capacidade de desenvolver programas úteis para os cidadãos “, afirmou o homem que, no WhatsApp, tem uma fotografia de John F. Kennedy e a frase “cada feito começa com a decisão de tentar”.

Durante a campanha eleitoral, também explicou por que razão se juntou ao M5S, justificando a decisão com “a lógica do espírito de serviço”. “Estou particularmente empenhado em objetivos ambiciosos: simplificar as relações entre a administração pública e os cidadãos e disseminar a cultura da legalidade. E respeitar o artigo 54 da Constituição, onde se afirma que os responsáveis ​​pelas funções públicas têm a obrigação de cumpri-los com disciplina e honra”, disse. Di Maio, líder da força política populista, apelidou-o durante a campanha de “sburocratizzatore”, que é como quem diz “desburocrata”.

O homem que em tempos votou à esquerda e que não era sequer simpatizante do M5S deverá agora ser o primeiro-ministro de um Governo de um partido nacionalista de direita (a Liga) e do próprio M5S. Falta apenas o aval do Presidente Mattarella e a aprovação do Parlamento italiano para que Conte e companhia tomem posse e coloquem em prática um programa que inclui descida de impostos, deportação de migrantes fim das sanções à Rússia.

Os mercados não têm reagido de forma positiva ao acordo de governação entre estes dois partidos, com os juros da dívida italiana a subirem, mas os dirigentes políticos têm evitado pronunciar-se. A exceção foi Bruno Le Maire, ministro fas Finanças francês, que este domingo avisou os italianos de que as regras europeias são “para respeitar”, como conta o Financial Times. Salvini, líder da Liga, apressou-se a responder no Twitter, invocando um slogan semelhante ao popularizado por Donald Trump: “Outra invasão de campo inaceitável. Não pedimos os votos e a confiança para continuar no caminho da pobreza, da precariedade e da imigração: os italianos primeiro!”

