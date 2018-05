Já fez “like”? Os 10 momentos mais populares do casamento real no Twitter

O casamento mais aguardado do ano já passou, mas os momentos vão ficar para sempre. Meghan e Harry, agora duques de Sussex, foram os nomes mais badalados do fim-de-semana. A cidade histórica de Windsor recebeu mais de 100 mil visitantes que quiseram assistir de perto ao momento histórico, mas houve quem não tivesse essa sorte. Para que todos pudessem acompanhar (ainda que à distância) o enlace de Meghan e Harry, o Palácio de Kensington foi partilhando, ao longo do dia, na sua conta oficial do Twitter, alguns dos momentos mais altos da cerimónia.

O casamento real deu origem — até às 14h10 de sábado, 19 de maio, — a 3,4 milhões de tweets. O momento da homilia, pelo bispo Michael Curry, foi um dos mais partilhados, tendo gerado 40 mil tweets por minuto, enquanto o momento em que os noivos foram declarados marido e mulher originou 27 mil tweets. Olhando para a página de Twitter do Palácio de Kensington, o Observador fez uma compilação de alguns dos momentos que aconteceram durante a cerimónia: da chegada da noiva ao beijo, dos votos dos noivos à saída da Capela de São Jorge, do cortejo à partida dos noivos para o copo-de-água, veja aqui os dez momentos do casamento de Meghan e Harry que arrecadaram mais likes no Twitter do Palácio.

Saída dos noivos para o copo-de-água

101 mil likes

Já Harry e Meghan eram marido e mulher quando entraram no Jaguar E para seguirem caminho até Frogmore House, onde decorreu o segundo copo-de-água. Tanto Harry como Meghan trocaram de roupa para se juntarem à festa onde os aguardavam cerca de 200 convidados. Este foi o momento com mais likes.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

O beijo de Meghan e Harry à saída da capela

36,5 mil likes

O tão aguardado beijo do recém casal aconteceu à saída da Capela de São Jorge. De acordo com o que a especialista Tina Lannin disse ao jornal britânico The Guardian, Meghan terá perguntado a Harry “Do we kiss?” antes mesmo de se beijarem pela primeira vez enquanto marido e mulher.

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Meghan caminha até ao altar

34,3 mil likes

Meghan Markle escolheu subir a escadaria que dá acesso à Capela de São Jorge e fazer uma parte do trajeto até ao altar acompanhada apenas pelos pajens e damas de honor. À frente da noiva seguia o bispo e a meio caminho Meghan encontrou o príncipe de Gales que a levou depois até ao altar, onde já o príncipe se encontrava à espera.

The Bride moves in procession through the Nave where she is joined by The Prince of Wales #RoyalWedding pic.twitter.com/d9HrWsMjRt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Meghan chega à Capela de São Jorge

24,6 mil likes

O tão aguardado momento em que Meghan Markle revelou o vestido Givenchy de mangas compridas e costas fechadas e que apenas lhe deixava os ombros à mostra aconteceu por volta das 12h01 de sábado. A agora duquesa de Sussex chegou acompanhada pela mãe num Rolls Royce vintage .

Ms. Meghan Markle arrives at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/Hj79je8glV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Momento musical “Stand By Me”

24,1 mil likes

A atuação do Kingdom Choir fecha o top cinco de momentos com mais likes. O coro fez soar a música “Stand By Me”, de Ben E. King, na Capela de São Jorge, uma ideia que coube ao pai do noivo. A fundadora e diretora do grupo musical, Karen Gibson, disse ao The Guardian que a primeira chamada que receberam não foi do par romântico, mas sim do príncipe Carlos. “Pelo que sei, o príncipe Carlos gosta muito de música gospel”, disse.

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/4V1avJlY3K — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

O cortejo do duques de Sussex

19,3 mil likes

Mais de 100 mil pessoas ansiavam pelo momento em que o recém casal se passeasse pelas ruas de Windsor. Depois do beijo na escadaria da Capela de São Jorge, Harry e Meghan dirigiram-se à carruagem Ascot Landau, puxada por quatro cavalos brancos, e fizeram um cortejo por várias ruas da cidade.

The Duke and Duchess of Sussex depart the Chapel for a carriage procession through the Castle and Windsor Town #RoyalWedding pic.twitter.com/pxPht7OXfP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Duques de Sussex saem da Capela de São Jorge

15,4 mil likes

Acompanhados pelos pajens e pelas damas de honor, os duques de Sussex dirigiram-se à saída da Capela já depois de terminada a cerimónia religiosa. De mãos dadas, Meghan e Harry percorreram o trajeto sorridentes.

The congregation stands as the newly-married Duke and Duchess of Sussex process through St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/gAD70k14U0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

“God Save The Queen”

13,1 mil likes

De volta à cerimónia, depois de terem assinado o registo de casamento, Harry e Meghan cantaram o hino inglês juntamente com os restantes presentes.

The congregation stands as the Bride and Groom return to the Quire, and the National Anthem is played #RoyalWedding pic.twitter.com/cE2UILJInV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

“Declaro-vos marido e mulher”

9.407 likes

O momento em que o bispo da Cantuária declarou os noivos marido e mulher arrancou um grande sorriso a Meghan Markle, mas acabou por ser um daqueles que arrecadou menos likes no Twitter do Palácio de Kensington.

The Archbishop of Canterbury joins the couple's right hands together and proclaims them husband and wife #RoyalWedding pic.twitter.com/4SQJdVQKB1 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Os votos de Meghan e Harry

6.793 likes

O momento em que Meghan e Harry se olharam nos olhos, sorriram um para o outro, trocaram as alianças e fizeram os votos de casamento foi também um dos mais aguardados, com mais de 100 mil visualizações, mas acabou por ser um dos momentos mais enternecedores que arrecadou menos likes dos internautas.

The Archbishop leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/861sNLbZD0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

