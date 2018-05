Lebron James dá espetáculo contra os Boston Celtics

A época deste ano da NBA já entrou nos momentos decisivos e os Cleveland Cavaliers querem recuperar o título perdido o ano passado para os Golden State Warriors. A equipa de Cleveland perdeu os dois primeiros jogos da final da Conferência Este contra os Boston Celtics e precisava de ganhar no passado fim-de-semana para não deixar a equipa de Massachusetts a apenas uma vitória de se apurar para as Finais da NBA (juntam o vencedor da Conferência Este com o da Conferência Oeste). E ganhou mesmo — 116-86 –, contando para isso com a preciosa ajuda do suspeito do costume: Lebron James.

Aquele que é a estrela dos ‘Cavs’ e uma das principais figuras da NBA fez um duplo-duplo, ou seja, alcançou números acima de 10 em dois dados estatísticos, — 27 pontos e 12 assistências — e ainda fez um ‘afundanço’ só ao nível dos melhores. Lebron recebeu um passe picado de Kevin Love, saltou e afundou de costas para o cesto, deixando a Quicken Loans Arena ao rubro.

O quarto jogo entre os Celtics e os Cavaliers joga-se esta madrugada, à 1h30. Neste momento, a equipa de Boston lidera a final da Conferência Este por 2-1. Na Conferência Oeste a decisão é entre os Golden State Warriors e os Houston Rockets. Tal como os Celtics, os Warriors lideram a série por 2-1 e um triunfo no próximo jogo coloca a equipa da Califórnia a uma vitória de atingir as Finais da NBA pelo quarto ano consecutivo.

