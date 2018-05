Marcelo promulga um dia de luto nacional por Arnaut na terça-feira e cancela agenda da manhã

O Presidente da República vai promulgar esta segunda-feira o decreto do que declara um dia de luto nacional em memória do antigo ministro António Arnaut, na terça-feira, e cancelou a sua agenda nesse dia de manhã. Esta informação consta de uma nota publicada esta segunda-feirano portal da Presidência da República, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa “aceitou a iniciativa do primeiro-ministro de decretar um dia de luto nacional” pela morte de António Arnaut.

Segundo a mesma nota, “o decreto do Governo que declara luto nacional no dia 22 de maio será assinado ainda hoje” e “a deslocação presidencial a Évora amanhã [terça-feira] foi cancelada”. O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, considerado o “pai” do Serviço Nacional de Saúde (SNS), fundador do PS, do qual era presidente honorário, morreu esta segunda-feira, em Coimbra, aos 82 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto ir a Évora na terça-feira ao fim da manhã, para uma visita à fábrica da construtora aeronáutica Embraer e para o encerramento do 15.º Encontro Nacional de Inovação da organização empresarial Cotec.

