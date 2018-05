Música ou decotes? Os Billboard Music Awards tiveram os dois

A cerimónia dos Billboard Music Awards, que decorreu no domingo, 20 de maio, em Las Vegas, celebrou grandes nomes da música, mas não foi apenas isso. À semelhança dos anos anteriores, o preto e o branco continuaram a marcar tendência na red carpet da cerimónia dos prémios da música, onde artistas e celebridades puderam desfilar mais uma vez, exibindo as suas indumentárias.

Uma das surpresas da noite foi Taylor Swift, que marcou presença pela primeira vez num evento do género desde a 64.ª cerimónia dos BMI Pop Awards — que aconteceu em 2016. A cantora optou por um Versace rosa claro, com uma racha a partir da coxa e detalhes em tons de prateado tanto na manga como no corpete. Para completar o look, escolheu uns brincos Hueb e uns sapatos Casadei.

Demi Lovato deixou de lado o preto — ao contrário de Christina Aguilera, com quem atuou na edição deste ano — e decidiu-se por um padrão leopardo. A artista norte-americana levou um vestido com um racha desde a coxa, mangas abertas em estilo de capa e um decote profundo em V, ao qual juntou uns sapatos pretos. Aguilera impressionou pela negativa com um cinto exageradamente grande a conceder um ar estranho ao look da artista.

A aparição de Jennifer Lopez na red carpet dos Billboard Music Awards ficou marcada pelo conjunto oxblood, por Roberto Cavalli, que consistia num sutiã e um cardigan com um efeito crocodilo e uma saia no mesmo tom — mais uma vez com uma racha. Para calçar, a cantora escolheu umas botas Casadei de salto alto fino até à coxa. Já a cantora Kesha optou por um estilo cow-girl em tons de pêssego.

Janet Jackson — que viria a receber o Icon Award — apareceu meio formal meio casual. A uma saia de tule em forma de balão, a cantora juntou uma peça muito simples: uma t-shirt branca (daquelas que qualquer pessoa tem em casa, sim). Com um look simples, apostou depois nas joias de outro e num cinto castanho para acentuar a marcação entre as duas peças distintas.

Os homens não arriscaram muito, com John Legend a destacar-se num fato Gucci em tons de branco e azul escuro e Ne-Yo num fato Calvin Klein coral vibrante e uns sapatos de camurça preta Yves Saint Laurent, ao que juntou um chapéu. Percorra a fotogaleria para ver os melhores e piores outfits da red carpet dos Billboard Music Awards.

Continuar a ler