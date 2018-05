Marta Soares garante que convocou Bruno de Carvalho. Presidente do Sporting não deverá comparecer

Jaime Marta Soares convocou Bruno de Carvalho para a reunião dos órgãos sociais do Sporting que se realiza esta segunda-feira. Em declarações ao Record, o demissionário presidente da Mesa da Assembleia-Geral leonina confirmou a realização de um encontro “às 19 horas”. “O Conselho Diretivo está avisado. Acho que sim, que vai aparecer. Não há notícia em contrário”, afirmou Marta Soares.

Ao que o Observador conseguiu apurar, os órgãos sociais do Sporting só foram convocados por Jaime Marta Soares esta segunda-feira. Contrariamente ao avançado por Marta Soares, fonte do Sporting indica que Bruno de Carvalho – assim como os restantes membros da direção – não foi convocado por nenhum meio e, por esse mesmo motivo, não deverá comparecer à reunião.

Jaime Marta Soares garante que o presidente do Sporting foi notificado via email. “Bruno de Carvalho foi convocado na mesma hora e no mesmo momento que o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar [Nuno Silvério Marques], um email que lhe foi enviado, para o mail dele. Já hoje [segunda-feira] foi acertado com o vice-presidente, Carlos Vieira, que me garantiu que efetivamente estariam na reunião”, esclareceu o dirigente demissionário.

Na final da Taça de Portugal, Jaime Marta Soares foi impedido de representar o Sporting na Tribuna de Honra do Estádio Nacional. A direção leonina decidiu atribuir a representação oficial do clube a João Sampaio, presidente da Assembleia-Geral da Sporting SAD, e Rui Moreira de Carvalho, presidente do Conselho Fiscal da Sporting SAD. Marta Soares acabou por assistir ao jogo na bancada, perto da tribuna de imprensa.

Este domingo, Jaime Marta Soares esclareceu que, caso Bruno de Carvalho se demita, marcará eleições de forma imediata e não convocará uma comissão de gestão. Ao Record e relativamente à final da Taça de Portugal, o dirigente demissionário afirmou: “As atitudes ficam com quem as pratica. Aqui vêm mais uma vez ao de cima os valores e os princípios de Bruno de Carvalho, que não sabe respeitar nada nem ninguém”.

Já esta segunda-feira, um documento com vista à destituição de Bruno de Carvalho e restantes membros da direção começou a circular entre os sócios do Sporting. Caso as assinaturas se traduzam, no mínimo, em mil votos, o documento será endereçado a Jaime Marta Soares. De acordo com o Expresso, a consequência será a seguinte: “Os sócios signatários do presente requerimento, representando mais de mil votos, solicitam a V. Exa que convoque uma Assembleia-Geral para ser realizada no prazo de 30 dias, conforme foi anunciado publicamente”.

A Assembleia-Geral, a acontecer, teria a seguinte ordem de trabalhos: “A revogação com justa causa e efeitos imediatos do mandato” de Bruno de Carvalho (presidente do Conselho Diretivo), Carlos Vieira (vice-presidente do Conselho Diretivo), Rui Caeiro (vogal do Conselho Diretivo), José Quintela (vogal do Conselho Diretivo), Luís Roque (vogal do Conselho Diretivo), Luís Gestas (vogal do Conselho Diretivo) e Alexandre Godinho (vogal do Conselho Diretivo).

O abaixo-assinado invoca, enquanto razões para a destituição dos membros do Conselho Diretivo, a “sucessão de atos lesivos para o clube, a desprestigiante atuação pública dos membros do Conselho Diretivo, a postura constante de divisão do Clube, as suspeitas e investigações de corrupção no desporto, o incentivo a atuações agressivas e anti-desportivas e a demissão massiva dos membros dos vários órgãos sociais, o afastamento de parceiros de longa data e a preocupante degradação do património do clube”.

Esta não é a primeira vez que os sócios do Sporting tentam destituir uma direção através da recolha de assinaturas: em 2012/13, o movimento “Dar Rumo Ao Sporting” começou um abaixo-assinado para afastar o então presidente Godinho Lopes. Acabou por não ser necessário, já que os órgãos sociais se demitiram antes da realização da consequente Assembleia-Geral.

Continuar a ler