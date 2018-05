Trânsito condicionado nos dois sentidos da Segunda Circular após despiste de camião

Um camião despistou-se esta segunda-feira na Segunda Circular, em Lisboa, em frente ao Estádio da Luz, no sentido Benfica-Aeroporto, provocando congestionamentos no trânsito que se faz apenas numa via em cada um dos sentidos. Fonte do Comando Metropolitano da PSP (COMETLIS) de Lisboa avançou à agência Lusa que o pesado de mercadorias se despistou cerca das 16h00, no sentido norte-sul, tombando a mercadoria para a faixa contrária.

Apesar de a mercadoria não ser inflamável, de acordo com a mesma fonte, o pesado incendiou-se, estando já extinto o incêndio. “O pesado despistou-se e embateu em três ou quatro veículos, encontrando-se uma pessoa encarcerada”, explicou a fonte do COMETLIS.

