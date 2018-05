Três horas e, no fim, não houve fumo branco. Quinta-feira, Marta Soares e Bruno de Carvalho voltam a reunir-se

Durou perto de três horas a reunião que juntou esta segunda-feira os membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal: Conselho Diretivo, Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar (os últimos dois, já demissionários). Apesar da duração, não houve decisões tomadas: “Não temos de nos precipitar”, disse Marta Soares.

Foi uma reunião de reflexão e muita serenidade. Apresentámos à direção do Sporting aquilo que são os nossos pontos de vista e as nossas propostas bem fundamentadas e baseadas naquilo que são os interesses dos sócios do Sporting. Tivemos a oportunidade de também ouvir atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade aquilo que a direção tinha para nos dizer.

Trocados pontos de vista, não foi tomada uma decisão “porque há necessidade de não se fazer análises precipitadas sobre tudo aquilo que vierem a ser as decisões que é necessário implementar para resolver os problemas do Sporting Clube de Portugal”, disse Marta Soares.

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do clube disse ainda: “Deixámos agendada para quinta-feira à mesma hora [19h] uma reunião em que decidiremos em concreto e com objetividade aquilo que mais importa para os destinos do Sporting”. O clube, apontou ainda Marta Soares, “é uma instituição que tem de ser respeitada e não temos de nos precipitar.”

