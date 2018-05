Uma plataforma online de investimentos financeiros

Nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece na Europa, investir em ações é uma tradição e é com esta filosofia que muitas pessoas tentam rentabilizar as suas poupanças nos mercados financeiros. Em Portugal, a relação com o risco é mais inibidora do que motivadora, mas para os mais reticentes existem formas menos arriscadas de dar um passo em frente neste mundo.

É o caso do método Value Investing, a arte de comprar ações pouco valorizadas nos mercados financeiros em relação ao seu valor intrínseco: um investimento com expectativas de retorno a longo prazo, que nos últimos 100 anos tem apresentado um histórico de desempenho positivo. Outro exemplo é o Buy and Hold, traduzido literalmente por “Compre e Segure”, que não exige tantos conhecimentos técnicos como o estilo de investimento anterior. A técnica é simples e acessível à maioria das pessoas e consiste na identificação de empresas sólidas no mercado com capacidade para resistir com mais facilidade às crises económicas.

Existe ainda o Momentum (ou índice de velocidade da mudança do preço), um indicador de análise técnica que mede quanto o preço de uma ação mudou durante um certo período de tempo. O Momentum é normalmente utilizado como uma estratégia quantitativa que isola os activos que mais subiram e desceram, com o objectivo de beneficiar da eventual continuação dessas tendências fortes. A premissa é que, quando uma tendência se estabelece, é mais provável que o ativo respeite essa direcção do que inverta.

Independentemente do método de investimento, as plataformas de trading permitem amplas opções para investimentos nos mercados financeiros, mas grande parte das vezes os investidores são deixados à sua sorte sem linhas orientadoras que os possam ajudar a fazer as melhores escolhas e negócios. No caso do BiG, o acompanhamento ao investidor é uma das principais preocupações, com vários conteúdos de apoio à negociação e ferramentas de análise inovadoras que incluem, por exemplo, indicadores de sentimento e um sistema de reconhecimento automático de padrões e sinais técnicos. A plataforma, recentemente renovada, garante soluções avançadas e atrativas para os investidores mais exigentes.

A BiGTrader24 está vocacionada para a negociação de CFDs (Contratos por Diferença) de todos os mercados e tipo de activos, tais como ações, índices de ações, ETFs, pares cambiais, matérias-primas, obrigações e taxas de juro. No total são 10.000 CFDs à sua escolha, 24 horas por dia.

A plataforma, cujo interface é totalmente intuitivo e personalizável, está disponível em todos os sistemas operativos , incluindo Windows e iOS e nos dispositivos móveis Android e iOS.

Aposte no mercado que mais liquidez movimenta por dia

A plataforma BiGTrader 24 é a solução adequada para quem pretende negociar Forex, o mercado que maior volume financeiro movimenta por dia no mundo. A flexibilidade e liquidez do mercado cambial atraem cada vez mais investidores, e esta é uma das classes de activos em que a análise técnica se revela mais importante.

O mercado cambial pode ser alvo de vários tipos de estratégia de investimento e uma das táticas é explorar as relações entre diferentes classes de activos. Existem investidores que se baseiam na correlação entre algumas divisas e determinadas matérias-primas, assumindo posições consoante a dinâmica evolutiva das mesmas. Um caso típico de correlação com o petróleo é fornecido pelo dólar canadiano (CAD), que está atualmente a atingir máximos face ao euro. O Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, por isso, quando o preço do petróleo aumenta, o mesmo acontece a esta moeda e vice-versa. O dólar canadiano tem beneficiado da isenção temporária por parte dos EUA relativamente às tarifas sobre as importações de que alguns países foram alvo e das boas perspetivas de acordo quanto às negociações no Tratado Comercial da América do Norte (NAFTA). Também o comportamento de moedas como a coroa norueguesa ou o peso mexicano está muito ligado à evolução dos preços do petróleo, tendo em conta a exposição da economia destes países à produção e exportação petrolífera.

Nova Zelândia é a Arábia Saudita do leite

À semelhança do Canadá, a Nova Zelândia está igualmente muito dependente de uma matéria-prima: o leite. O país é o maior exportador mundial de leite, sendo responsável por 40% das exportações internacionais de laticínios. Este produto é crucial para negociar o dólar neozelandês (NZD). As alterações dos preços do leite podem afetar toda a economia do país, na medida em que quando os preços do leite estão altos, os países importadores normalmente precisam de mais dólares neozelandeses para comprar este laticínio. Quando os preços do leite descem, há uma menor procura por esta moeda, o que pode fazer com que desvalorize.

Previsões de crescimento da economia mundial revistas em alta

Seja em ações, ETFs, pares cambiais, matérias-primas ou outros activos, as possibilidades de investimento em CFDs na plataforma BiGTrader24 são muito diversificadas. Com o Banco Central Europeu sem dar indicações concretas de subida das taxas de juro, os mercados financeiros atraem quem procura aumentar a rentabilidade do seu dinheiro e tem vindo a surgir um grupo cada vez maior de investidores. A contribuir para esta tendência está também a confiança na economia mundial que continua a mostrar um crescimento positivo, com destaque para as economias europeias e países asiáticos. “A economia mundial vai continuar a fortalecer-se nos próximos dois anos”, prevê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Segundo os dados mais recentes, a OCDE reviu em alta o crescimento da economia mundial, que deverá aumentar 3,9% em 2018 e 2019 em consequência de mais investimento, comércio internacional e emprego. A organização revela que este é o crescimento mais forte desde 2011 e destaca algumas “surpresas” como uma perspetiva de crescimento para a Zona Euro de 2,3%.

Os dados estatísticos que mostram que a economia chinesa cresceu 6,8% durante o primeiro trimestre de 2018, bem como as vendas a retalho nos Estados Unidos que ficaram acima do esperado (0,6% em março), aumentam também o apetite pelas ações nos mercados mundiais.

Depois de 2017 ter sido um ano excecional, no qual diversas bolsas atingiram recordes e as taxas de juro estiveram muito baixas, os analistas esperam que possam surgir algumas correções do mercado e até volatilidades pontuais devido às tensões geoestratégicas entre os EUA e a Rússia, às incertezas relacionadas com as estratégias económicas da administração de Donald Trump ou com o rumo político da Itália. A médio e longo prazo, apesar da economia mundial apresentar sinais favoráveis, a estabilidade financeira pode igualmente enfrentar obstáculos e permanecer vulnerável. A médio prazo, existe risco para a estabilidade do sistema financeiro e, a longo prazo, riscos elevados de desaceleração, de acordo com o Relatório Global de Estabilidade Financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

