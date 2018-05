Mark Zuckerberg em direto na audição no Parlamento Europeu

Mark Zuckerberg visita o Parlamento Europeu esta terça-feira, dia 22, para falar com alguns eurodeputados, na sequência do caso Cambridge Analytica. A sessão é à “porta fechada” e, depois de várias críticas — Zuckerberg falou ao Congresso norte-americano sem essas limitações –, Antonio Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, anunciou pelo Twitter que vai existir transmissão em direto através do site oficial da instituição.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30

— Antonio Tajani (@EP_President) May 21, 2018