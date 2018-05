Acidente ou encenação? Modelo XL perde o vestido na passadeira vermelha de Cannes

Yulia Rybakova, modelo russa plus size, posava na passadeira vermelha do Festival de Cannes, que terminou no último sábado, quando um desconhecido lhe pisou a cauda do vestido e a deixou em cuecas. Um desconhecido? Yulia mostrou uma reação de choque muito pouco convincente, ao mesmo tempo que os convidados à volta reagiram com constrangimento. O referido desconhecido apressou-se a completar o vestido com a saia que tinha caído, voltado rapidamente a apertar a peça na parte da frente, à volta da cintura da modelo.

O incidente foi, na verdade, uma situação encenada para publicitar os atributos de Yulia, que surge frequentemente a usar lingerie e fatos de banho em produções fotográficas. A fraca naturalidade da sua reação e a facilidade com que a parte de baixo do vestido saiu e voltou a ser vestida corroboram a teoria de que tudo não terá passado de uma encenação.

Além disso, a modelo acabou mesmo por partilhar o vídeo do “percalço” na sua conta de Instagram. Os comentários não são, na maioria, simpáticos. Podem ler-se expressões como: “Que truque tão barato”, “És patética” e “Isto é claramente planeado para causar controvérsia”.

