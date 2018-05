Bragança investe 200 mil euros na melhoria do terminal do aeródromo municipal

A Câmara de Bragança vai investir 200 mil euros na melhoria das condições do terminal do aeródromo municipal que serve a carreira aérea entre a cidade e Portimão, no Algarve, informou esta terça-feira o seu presidente. Hernâni Dias indicou que a intervenção visa criar melhores condições para os passageiros, mas também para agentes que intervêm na operação como os bombeiros e a própria empresa responsável pelas viagens entre Bragança/Vila Real/Viseu/ Cascais/ Portimão.

O autarca explicou que as obras surgem na sequência de uma candidatura que o município fez a verbas comunitárias para a melhoria da eficiência energética contemplada com 90 mil euros, aos quais a autarquia acrescentará a restante verba para as intervenções programadas no terminal. A ideia é melhorar “a parte de estada das pessoas quando acedem ao terminal e também as zonas do bar e de espera”.

Estas intervenções serão feitas no edifício atual do aeródromo municipal, mas o projeto da Câmara contempla também “criar um novo corpo à parte para que, quer a nível da empresa que faz a operação diária de voo, quer dos próprios bombeiros voluntários, que asseguram o apoio à operação, sejam criadas condições de conforto”.

“É uma forma de criar melhores condições em toda a infraestrutura para que a operação diária tenha todas as comodidades possíveis”, considerou. Segundo disse, o município está “já a trabalhar na parte do projeto, a definir toda a parte da intervenção para rapidamente adjudicar e executar a obra no mais curto espaço de tempo possível”.

