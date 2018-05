Giuseppe Conte. Universidade de Nova Iorque não tem registos com este nome

Foi indicado para ser o próximo primeiro-ministro de Itália, apesar de ser praticamente desconhecido do grande público e de não ter experiência política. Mas esses não são os problemas que Giuseppe Conte enfrenta. O especialista em Direito Administrativo, e o nome mais consensual para o cargo de primeiro-ministro, está envolto em polémica por ter uma incongruência no currículo: lê-se que tirou uma especialização na Universidade de Nova Iorque, mas aquela instituição garante que o nome “Giuseppe Conte” não aparece nos registos.

A polémica estalou depois de o jornal The New York Times ter publicado um extenso trabalho sobre Conte. A meio do artigo surge a lista das famosas faculdades que Conte garante ter frequentado: Yale, Sorbonne, em França, e a Universidade de Nova Iorque, onde, entre 2008 e 2012, “aperfeiçoou e desenvolveu os seus estudos”. Acontece que o jornal norte-americano contactou a respetiva instituição que, através de uma porta-voz, respondeu que ninguém com esse nome aparece nos “registos, nem como aluno nem como membro docente”, acrescentando que seria possível que Conte tivesse frequentado programas de um ou dois dias, sobre os quais a instituição não detém registos.

A informação em questão — “perdida” num dos parágrafos do trabalho dedicado a Conte — fez manchetes nos jornais italianos. O Corriere della Sera escreve “sobre o caso do currículo”, enquanto o La Repubblica coloca o tema na primeira página. A imprensa italiana está agora de olhos postos em outras possíveis irregularidades no respetivo currículo — exemplo disso é o facto de Conte afirmar que frequentou o Instituto Internacional Kultur, em Viena, para “aperfeiçoar os seus estudos jurídicos”. Acontece que este instituto é uma escola de línguas e não oferece quaisquer cursos jurídicos, escreve o jornal britânico The Independent.

Entretanto, o Movimento 5 Estrelas defendeu Giuseppe Conte e criticou a imprensa internacional e italiana por sugerir que o homem indicado a primeiro-ministro de Itália tivesse mentido sobre as suas credenciais académicas. “No seu currículo Giuseppe Conte escreve com clareza que aperfeiçoou e atualizou os seus estudos na Universidade de Nova Iorque, mas ele não citou os cursos ou disse que completou um mestrado naquela universidade”, disse o M5E via comunicado. O partido acrescentou ainda que, como qualquer académico, Conte enriqueceu os seus conhecimentos no exterior. “Para um professor da sua categoria, o oposto seria estranho”.

Segundo a Reuters, o presidente italiano Sergio Mattarella, que é quem tem a última palavra, ainda não tomou uma decisão quanto ao próximo primeiro-ministro de Itália.

