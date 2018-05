Levantada a ponta do véu sobre o Q8. Só a ponta

O Q8 é um modelo fundamental para a Audi. Representa a materialização em forma de SUV da filosofia de produto lançada com os novos A6, A7 e A8 (sofisticados, luxuosos e recheados de tecnologia), incorporando igualmente os elementos estéticos que caracterizam a nova identidade do construtor alemão. O modelo será revelado ao público a 5 de Junho, na Audi China Brand Summit Shenzhen, mas até lá há muito para ver.

O Q8 está baseado no protótipo Audi Q8 Sport Concept e pretende assumir-se como um SUV dinâmico, com motorizações híbridas e híbridas plug-in, capazes de conciliar o melhor de dois mundos. Por um lado, garantindo o tradicional prazer de condução sem limites, característica das mecânicas a combustíveis fósseis. Por outro, sendo capaz de ser mais económico e amigo do ambiente, graças a sistemas em que os motores eléctricos, alimentados por baterias, dão uma ajuda substancial às mecânicas tradicionais.

Para revelar o seu novo modelo de topo, da gama SUV, a Audi preparou um conjunto de vídeos/teasers. O primeiro, denominado Unleash the Tough, acaba de ser revelado. Os restantes episódios serão publicados a 24 de Maio (Unleash the Brave), a 28 de Maio (Unleash the Gentleman), a 1 de Junho (Unleash the Hero) e, por fim, a 5 de Junho, será divulgado o Unleash your Character, data que coincidirá com a apresentação do modelo na China.

Este primeiro vídeo, que conta a história do que parece ser um encontro romântico que acabou mal, é decididamente melhor do ponto de vista cinematográfico do que para partilhar com os fãs da marca os pormenores do veículo, sendo aconselhável que, nas próximas sequelas, a Audi se concentre mais no produto. Isto se quer manter a curiosidade viva episódio atrás de episódio, pois de contrário arrisca-se a que o público opte por realizar um fast forward e aguardar pela revelação final do Q8 a 5 de Junho. Mas veja o vídeo e decida você mesmo:

