Morreu Júlio Pomar, “nome maior da pintura moderna portuguesa”, “um criativo irreverente e rebelde”

O pintor Júlio Pomar morreu, esta terça-feira, no Hospital da Luz, em Lisboa, confirmou à Agência Lusa fonte próxima da família. Importante e multifacetado artista plástico português, com obra feita nos mais variados suportes, Pomar pertencia à terceira geração de modernistas. Tinha 92 anos e estava internado há algum tempo. Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa, cidade de que era natural, lamentou “profundamente o desaparecimento” do “nome maior da pintura modernista” portuguesa.

Júlio Artur da Silva Pomar nasceu a 10 de janeiro de 1926, em Lisboa. Em criança, era introvertido e muito metido consigo próprio, refugiando-se “no gosto e na prática quase excessiva do desenho”, como confessou ao Diário de Notícias em 2016. Não foi por isso de estranhar a decisão de prosseguir os estudos artísticos, fazendo a primeira parte da sua formação na Escola António Arroio. Foi aí, na escola de artes lisboeta, que conheceu Marcelino Vespeira, Mário Cesariny, Fernando de Azevedo, Pedro Oom, José Gomes Pereira e Artur Cruzeiro Seixas, entre outros, que se haviam de afirmar como alguns dos mais importantes artistas portugueses da primeira metade do século XX.

Depois da António Arroio, seguiu-se, naturalmente, a Escola Superior de Belas-Artes, para onde entrou em 1942. Era então aluno da instituição quando lhe compraram o primeiro quadro, Os Saltimbancos. A oportunidade surgiu depois de uma exposição que fez com colegas no ateliê que partilhavam na Rua das Flores. O comprador? José de Almada de Negreiros, que fez questão de expôr o quadro ao público no VII Salão de Arte Moderna do Secretariado de Propaganda Nacional.

Dois anos depois da entrada para as Belas-Artes de Lisboa, decidiu mudar-se para o Porto, devido à descriminação de que eram alvo os ex-alunos da António Arroio. Começou a frequentar a Escola de Belas-Artes portuense, travando conhecimento com o grupo de Fernando Lanhas, Júlio Resende e Amândio Silva, responsável pelas chamadas “Exposições Independentes”. Apesar da sua formação superior, Pomar costumava dizer que aprendeu mais com Velázquez do que com qualquer professor, lembra o Diário de Notícias.

Em 1945, tornou-se responsável pela página semanal “A Arte”, do diário A Tarde, do Porto, mas foi com a obra Gadanheiro que começou a chamar a atenção. Realizada na sequência da participação na IX Missão Estética de Férias em Évora, no mesmo ano, a pintura foi exposta na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, arrancando fortes elogios a Mário Dionísio, talvez um dos primeiros a notar em Júlio Pomar “um grande pintor”. Dois anos depois, Pomar a primeira exposição individual, no Porto.

Um dos artistas mais conceituados do século XX português, Pomar deixou uma obra marcada por várias estéticas — que vão desde o neorrealismo ao expressionismo, passando pelo abstracionismo — e uma profusão de temáticas abordadas. Apesar de se ter dedicado sobretudo à pintura e desenho, o artista plástico realizou também trabalhos de gravura, escultura e assemblage, ilustração, cerâmica e vidro, tapeçaria, cenografia para teatro e decoração mural em azulejo.

Em 2004, foi condecorado pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem da Liberdade. Quase dez anos depois, abriu o Atelier-Museu Júlio Pomar, instalado num edifício em Lisboa, perto da residência do artista, com um acervo de cerca de 400 obras.

Marcelo Rebelo de Sousa: a “cultura portuguesa fica muitíssimo mais pobre”

Um “inovador e criativo irreverente”. Foi assim que o Marcelo Rebelo de Sousa descreveu o pintor Júlio Pomar, considerando que a cultura portuguesa ficou “muitíssimo mais pobre” com a morte do artista.

Questionado pelos jornalistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o chefe de Estado descreveu Júlio Pomar como “um inovador e criativo irreverente, profundamente rebelde”, que “esteve sempre à frente do seu tempo” e “marcou boa parte do século XX, marcou a transição para o século XXI” em Portugal, “mantendo-se sempre jovem”. “Devemos a Júlio Pomar a abertura de Portugal ao mundo e a entrada do mundo em Portugal, desde logo, durante a ditadura, não apenas como pintor, não apenas como desenhador, mas como grande personalidade da cultura”, afirmou o Presidente.

Interrogado sobre qual a melhor homenagem que o país lhe pode prestar, o Presidente respondeu ter “a certeza de que o Governo português não deixará de propor o luto nacional correspondente”. “Além disso, certamente que o Governo português irá meditar numa forma de o homenagear tal como ele gostaria, de uma forma não clássica, não conservadora, não tradicional. Mas progressista e virada para o futuro”, acrescentou.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, também já reagiu à morte de Júlio Pomar, uma “imensa perda” para a cultura portuguesa. “Foi um artista maior no Portugal contemporâneo. Um artista profundamente envolvido com o seu tempo e com o seu país”, defendeu Ferro Rodrigues, para quem Júlio Pomar se foi também um cidadão “empenhado no combate à ditadura e na causa da democracia”. “Um artista multifacetado que sabia inspirar o grande público e também por isso deve servir de inspiração às novas gerações. Sem dúvida uma imensa perda para a Cultura Portuguesa”, sublinhou ainda.

