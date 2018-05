Nude da cabeça aos pés. O que vestiu Meghan Markle no primeiro evento oficial?

Na primeira aparição oficial enquanto membro da realeza, a duquesa de Sussex vestiu-se de nude da cabeça aos pés e optou por um look mais conservador do que o habitual. Harry e Meghan Markle adiaram a lua de mel para comparecer num evento dedicado aos 70 anos do príncipe Carlos — um número redondo que, na verdade, apenas chega no dia 14 de novembro. Apesar de o aniversário do pai de Harry estar a meses de distância, as celebrações já começaram.

Três dias depois do casamento do ano, o casal surgiu sorridente e bem-disposto numa festa organizada, esta terça-feira, nos jardins do Palácio de Buckingham. Para a ocasião, a duquesa optou por um “vestido tubo” com mangas de malha, da marca britânica Goat (de 500 euros), e um chapéu no mesmo tom com a assinatura de Philip Treacy. Um estilo muito menos descontraído, bastante longe dos conjuntos mais informais que Meghan já antes usou.

Príncipe Harry e Meghan Markle vão a 1º evento após casamento https://t.co/l2Cy2M2VqE pic.twitter.com/bDH4Duie3N — Estadão (@Estadao) May 22, 2018

Antes do casamento real, que aconteceu no passado dia 19 de maio, o casal assegurou que queria começar logo a trabalhar. Antes de irem de lua de mel — que, ao que tudo indica, será passada na Namíbia –, Harry e Meghan Markle deverão visitar o Canadá. O casal é também esperado no tradicional desfile militar “Trooping the Colour”, marcado para o próximo dia 9 de junho, que acontece em comemoração do aniversário da rainha (que, na verdade, completou 92 anos em abril último).

Existem ainda planos para que o casal faça uma viagem oficial aos países da Commonwealth, em outubro, começando na Austrália, a propósito dos Jogos Invictus, apadrinhados pelo príncipe Harry, com passagem pela Nova Zelândia e pelas ilhas de Tonga e Fiji.

Continuar a ler