Pedale e ganhe bilhetes para o Rock in Rio

É o último countdown para o evento e o desafio promete: nove quilómetros de bicicleta até à cidade do rock. O objetivo é promover a deslocação sustentável até ao recinto do Rock in Rio – Lisboa e ao mesmo tempo aliar-se a uma causa solidária: cada quilómetro pedalado será convertido em apoio a projetos de escolas de ciclismo e iniciação à bicicleta. A inscrição nesta “Pedalada Solidária” é gratuita e poderá ser feita até dia 25 de maio em www.cofidispedaladasolidaria.pt.

Os ciclistas que queiram participar na “Cofidis Pedalada Solidária” têm ainda a oportunidade de ganhar entradas gratuitas para o festival que vai decorrer no Parque da Bela Vista, de 23 a 30 de junho. Para isso basta arrojarem na decoração da sua bicicleta ou até na indumentária. Os cinco mais originais ganham um bilhete para assistir ao festival. Esperam-se participantes bem criativos para surpreenderem numa pedalada que vai animar a cidade.

A Cofidis, em parceria com o Rock in Rio-Lisboa, prepararam um percurso que é acessível a todas as idades e a todas as bicicletas. O passeio terá início no Campo Pequeno, pelas 10:30 Horas e passará pela Avenida de Roma, Campo Grande, Avenida da República e terminará no recinto do Festival.

Bike Park na Bela Vista para deixar bicicletas em segurança

Esta iniciativa, integrada na campanha ‘EU VOU’, tem como objetivo promover a mobilidade urbana sustentável e motivar os festivaleiros a irem até à Cidade do Rock utilizando este meio de transporte. De realçar ainda que durante os dias do evento a Cofidis tem preparado um Bike Park, no Parque da Bela Vista, para os ciclistas poderem deixar as suas bicicletas em segurança e, ainda, usufruir de um serviço gratuito de manutenção.

E será nesse espaço dedicado aos amantes de bicicletas que a Cofidis irá contabilizar o número total de quilómetros percorridos pelos participantes da Pedalada Solidária, pelas pessoas que se desloquem de bicicleta ao Rock in Rio-Lisboa e também vai contar o número de visitantes do stand da Cofidis durante o festival. Todas essas presenças serão traduzidas num valor que servirá para apoiar iniciativas da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta.

Uma pedalada que faz a diferença

Durante esta contagem decrescente para a abertura de portas do Rock in Rio – Lisboa, o festival está a apostar em promover os meios de transporte mais convenientes que o público terá à sua disposição para se deslocar para o recinto e de regresso a casa. Ir de bicicleta pode mesmo ser uma opção a considerar. E porque não começar logo na manhã do dia 27 de maio, lança o Diretor Geral da Cofidis Portugal: “O passeio ‘Cofidis Pedalada Solidária’ junta duas vertentes que são muito relevantes para nós: a vertente ambiental e a social. Por um lado, promovemos a utilização da bicicleta como meio sustentável de transporte e, por outro, contribuímos para a aprendizagem desta modalidade. Juntem-se a nós para uma manhã de grande animação e onde cada pedalada faz a diferença”, refere Nicolas Wallaert.

Na meta para aplaudir os participantes e escolherem os cinco que se apresentarem da forma mais original estarão presentes Roberta Medina (Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio), Nicolas Wallaert (Diretor Geral da Cofidis) – além de estarem presentes na chegada, ambos vão também participar na prova – , os vereadores da Câmara Municipal de Lisboa José Sá Fernandes e Miguel Gaspar e também Delmino Pereira (presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo).

