Vídeo. Siga aqui a reunião de Mark Zuckerberg com os líderes dos partidos europeus

Mark Zuckerberg está em Bruxelas, no Parlamento Europeu, reunido com o presidente Antonio Tajani e os líderes partidários para responder a perguntas sobre proteção de dados na sequência do caso Cambridge Analytica, em que a informação de mais de 80 milhões de perfis foi copiada para influenciar eleições. Primeiro foi divulgado que a reunião seria “à porta fechada”, mas, esta terça-feira, o presidente do Parlamento Europeu afirmou que, depois de falar com o fundador do Facebook, esta ia ser transmitida em direto no site oficial do Parlamento e na página de Facebook de Antonio Tajani.

