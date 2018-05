Comissão Europeia. Orçamento português em risco de violar regras, previsões do Programa de Estabilidade são otimistas

A Comissão Europeia considera que o Orçamento português está em risco de violar as regras orçamentais europeias em 2018 e em 2019, caso não sejam tomadas novas medidas, o que poderia colocar Portugal novamente sob a alçada disciplinar de Bruxelas, e pede ao país para que tome medidas que garantam que as metas para o défice estrutural serão respeitadas este ano e no próximo. Bruxelas considera otimistas as previsões económicas de 2019 em diante, incluídas no Programa de Estabilidade.

Nas recomendações especificas por país, divulgadas esta quarta-feira pela Comissão Europeia, a Comissão alerta que no conjunto dos anos de 2017 e 2018, e no ano de 2018 isoladamente, existe um chamado risco de desvio significativo no que diz respeito ao cumprimento da meta de redução do saldo estrutural, que para este ano é de 0,6% do PIB.

O desvio significativo existirá se a diferença entre a meta estipulada – 0,6% do PIB – e a meta alcançada for superior a 0,5% do PIB. Nas previsões da Comissão divulgadas no início deste mês, a Comissão já tinha dado conta que não espera que o défice estrutural caia este ano, o que seria contrário não só às regras europeias, como ao que espera o próprio Governo.

No relatório publicado esta quarta-feira, a Comissão avisa que, sem novas medidas, isto voltará a acontecer em 2019, não contando com as medidas que estão no Programa de Estabilidade apresentado em abril, já que as medidas não têm detalhe suficiente para poder fazer uma avaliação fidedigna.

“De acordo com as previsões da primavera de 2018 da Comissão, existe um risco de desvio significativo do ajustamento recomendado em 2018, e em 2017 e 2018 juntos. (…) Num cenário de políticas invariantes, existe um risco de desvio significativo do exigido em 2019, e em 2018 e 2019 juntos. Ao mesmo tempo, Portugal prevê cumprir a regra transitória da dívida em 2018 e 2019. No geral, o Conselho é da opinião que devem ser tomadas as medidas necessárias a partir de 2018 para garantir o cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento“, diz o relatório.

Sobre as previsões feitas feitas, no que aos agregados orçamentais diz respeito, a Comissão diz que para 2018 estas são plausiveis, mas para os anos seguintes – 2019 até 2022 – é otimista, alertando ainda para a falta de detalhe nas medidas que é suposto garantirem o cumprimento das metas do défice de 2018 em diante, um alerta que a Comissão Europeia tem feito sucessivamente relativamente aos planos de redução do défice incluídos nos orçamentos portugueses, em especial no que à redução da despesa diz respeito.

