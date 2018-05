É Ferrari, é lindo e é único. Eis o SP38

A mítica Ferrari prepara-se para revelar no próximo dia 26 de Maio a sua mais recente criação. Dá pelo nome SP38, é exemplar único e pressupõe homenagear o F40, um dos modelos mais emblemáticos da marca do Cavallino Rampante.

Os modelos da Ferrari já têm tudo para satisfazer os que gostam de carros possantes, eficazes e terrivelmente belos. Porém, há sempre clientes que querem algo mais e estão dispostos a pagar por isso. Para esses, a Ferrari criou um departamento de execuções especiais, onde constrói modelos únicos, com a estética solicitada – e paga – pelo cliente.

O SP38 recorre como base ao chassi mais ágil da casa italiana, o 488 GTB. Sobre ele, o Ferrari Design Center interpretou os desejos de um cliente que não é identificado, para apenas ser caracterizado como “um dos mais dedicados clientes da marca” e produziu um veículo deslumbrante, que foi entregue no circuito de Fiorano, a pista de ensaios da marca criada por Enzo Ferrari.

Analisado ao pormenor, o SP38 nada tem em comum com o 488 – ou com nenhum outro modelo da casa –, com faróis mais pequenos e esguios à frente e uma traseira mais robusta e volumosa, que integra uma asa de dimensões generosas, mas perfeitamente integrada. O tradicional vidro que cobre o compartimento do motor desaparece, surgindo no seu lugar uma solução com três “alhetas” que ajuda a extrair o calor do compartimento do motor e que faz recordar a utilizada pelo saudoso Lancia Stratos.

A Ferrari ainda não libertou fotos do interior do veículo, mas vai avançando que o SP38 possui dos habitáculos mais requintados que já produziu, apesar de poucos clientes comprarem os carros italianos pela pele utilizada nos assentos ou no tablier.

O deslumbrante desportivo, filho único, o que torna desde logo o seu preço ainda mais proibitivo, será revelado ao público no próximo dia 26 de Maio, durante o Concorso d’Eleganza Villa d’Este, onde será certamente um dos modelos que mais curiosidade irá suscitar.

